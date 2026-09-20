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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / 'Cucho' Hernández figuró con gol, pero a Real Betis no le alcanzó; 1-1 con Deportivo La Coruña

'Cucho' Hernández figuró con gol, pero a Real Betis no le alcanzó; 1-1 con Deportivo La Coruña

El colombiano Cucho Hernández puso en ventaja a Real Betis, sin embargo, a solo tres minutos del final, Diego Villares empató para Deportivo La Coruña. Nelson Deossa también destacó con los sevillanos.

Por: EFE
Actualizado: 20 de sept, 2026
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Cucho Hernández en Deportivo La Coruña vs. Real Betis.
Cucho Hernández en Deportivo La Coruña vs. Real Betis.
afp.

Diego Villares, que había sustituido en la primera parte al lesionado Marc Casadó, irrumpió en el minuto 87 para salvar un punto, en partido de la liga española de fútbol frente al Real Betis, que había golpeado al Deportivo La Coruña en la primera parte con el tanto del colombiano 'Cucho' Hernández.

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El cabezazo del capitán deportivista frenó la racha triunfal del equipo verdiblanco, sostenido en la segunda parte por las paradas de Álvaro Valles, decisivo con una mano salvadora al gran remate de Aubameyang en el minuto 70.

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El Betis empezó mejor el partido. Con un fútbol asociativo, el equipo verdiblanco buscó desarmar a un rival que cometió errores muy groseros en defensa. El primero fue del joven central polaco Bright Ede nada más arrancar el partido y le costó la tarjeta amarilla. Poco después, Leo Román evitó el 0-1 al remate de chilena de Marc Bartra.

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Antonio Hidalgo juntó a Mario Soriano, Riki, Marc Casadó y Asp Jensen en el centro del campo, pero a su equipo le faltó fútbol en el primer tiempo. Además, sobrepasada la media hora perdió al exazulgrana por lesión -Marc Bartra también había pedido el cambio en el minuto 12, siendo sustituido en el minuto 12 por Valentín Gómez-.

Sin Aubameyang ni Yeremay, el Dépor apenas se mostró en ataque durante todo el primer tiempo. Mella y Nsongo Bil no consiguieron entrar en juego salvo en un par de arrancadas.

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El Dépor no sufría en exceso en defensa, pero un mal despeje de Leo Román y la posterior pérdida de Mario Soriano ante Deossa lo condenaron porque el colombiano Cucho Hernández superó al meta deportivista con un potente disparo desde la frontal.

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El goleador del Betis protagonizó poco después una acción que le pudo costar la expulsión, pero César Soto Grado, tras revisar la jugada, entendió que su golpe con la planta del pie en la cabeza de Ximo Navarro no merecía la tarjeta roja.

Tras el descanso, Mario Soriano asumió la construcción del juego del Dépor. En apenas cinco minutos, el equipo blanquiazul generó más peligro que en todo el primer tiempo. El Betis cada vez estaba más hundido. El duelo se tiñó de color blanquiazul. En el minuto 60, un espectacular pase en profundidad de Mario Soriano dejó solo a David Mella ante Valles, que le negó el gol al canterano deportivista.

Pellegrini detectó los problemas de su equipo y reforzó el centro del campo con Isco y Bernal. El Betis necesitaba recuperar el balón. De un pelotazo en largo para la carrera de Abde nació una doble oportunidad: Leo Román sacó el remate de Abde y Bright Ede, bajo palos, el posterior del Cucho.

Hidalgo movió ficha con la entrada de Luismi Cruz y Aubameyang. En el Dépor, ya todos se atrevían en ataque. Pero con Isco en el campo todo era distinto para el Betis, que rozó la sentencia con un cabezazo de Natan que se estrelló en el larguero. Restaban 20 minutos y nada estaba decidido.

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Los de Hidalgo continuaron volcados y Álvaro Valles, con una espectacular mano abajo en el minuto 76, privó al gabonés Aubameyang de celebrar su sexto gol con la camiseta deportivista. Pero el portero bético nada pudo hacer en el minuto 87, cuando Diego Villares, llegando desde atrás, cabeceó el centro del italiano Quagliata.

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