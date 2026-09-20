Real Madrid estalló por derrota con Atlético de Madrid; "un pésimo arbitraje decide el derbi"

Atlético de Madrid venció 2-1 al Real Madrid, en un partido que terminó con el ambiente muy caliente y todo por cuenta de polémicas arbitrales que dejaron muy insatisfechos a jugadores y miembros del cuerpo técnico del conjunto 'merengue'. Al finalizar el encuentro, los de la 'casa blanca' compartieron una dura crónica del juego, apuntando contra el juez central.

"Un pésimo arbitraje decide el derbi", así título el Real Madrid la nota de su derrota en el Metropolitano. Sin embargo, ese solo fue el preámbulo.

El principal argumento, al igual que lo hizo José Mourinho en rueda de prensa, es que el rival debió quedarse con dos jugadores menos en cancha. "El Real Madrid perdió en el Metropolitano un derbi marcado por el pésimo arbitraje de Ortiz Arias, que no expulsó en la primera parte a Cuti Romero por pisar la rodilla de Bellingham (pese a que fue a ver la jugada al monitor) ni a Kang-In Lee por pisar el tobillo izquierdo de Valverde. Ambas decisiones marcaron el encuentro, que se resolvió en la segunda parte a favor del Atlético", fue el resumen de entrada.

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Acto seguido, detallaron una a una las acciones que para el club fueron mal juzgadas. "Hasta que se cumplió la media hora, el partido apenas tuvo jugadas de peligro. Pero a partir de ahí la polémica se adueñó del derbi. En el minuto 35, y en un balón dividido, Bellingham llegó antes que Cuti Romero y el defensa del Atlético le clavó los tacos en la rodilla izquierda. Ortiz Arias sacó amarilla a nuestro jugador, pero fue llamado por Trujillo Suárez para observar la jugada en el monitor. Tras verla, quitó la tarjeta a Bellingham y mostró la amarilla al defensa rojiblanco en vez de expulsarlo. Y nueve minutos más tarde, segundo error decisivo del árbitro, que no castigó una entrada de Kang-In Lee a Valverde, al que golpeó con los tacos en el tobillo izquierdo. Ortiz Arias seguía la jugada de cerca, pero no mostró la roja (ni tan siquiera la amarilla) al jugador del Atlético ni fue avisado en esta ocasión por Trujillo Suárez", dejando en evidencia que el VAR a su juicio tampoco tuvo una buena labor como ayuda del colegiado principal.

