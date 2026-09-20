Síguenos en:
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
JUAN GUILLERMO CUADRADO
VUELTA A ESPAÑA EN VIVO
LUIS DÍAZ
CHAMPIONS LEAGUE
FUTBOL COLOMBIANO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Real Madrid estalló por derrota con Atlético de Madrid; "un pésimo arbitraje decide el derbi"

Real Madrid estalló por derrota con Atlético de Madrid; "un pésimo arbitraje decide el derbi"

Este domingo, el clásico entre Atlético de Madrid y Real Madrid estuvo en vuelto de varias polémicas arbitrales que el club 'merengue' denunció en un comunicado.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 20 de sept, 2026
Comparta en:
Atlético de Madrid vs. Real Madrid.
Atlético de Madrid vs. Real Madrid.
Real Madrid.

Atlético de Madrid venció 2-1 al Real Madrid, en un partido que terminó con el ambiente muy caliente y todo por cuenta de polémicas arbitrales que dejaron muy insatisfechos a jugadores y miembros del cuerpo técnico del conjunto 'merengue'. Al finalizar el encuentro, los de la 'casa blanca' compartieron una dura crónica del juego, apuntando contra el juez central.

Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
⚽ Síganos en Google Discover con toda la información del fútbol mundial

"Un pésimo arbitraje decide el derbi", así título el Real Madrid la nota de su derrota en el Metropolitano. Sin embargo, ese solo fue el preámbulo.

Últimas noticias

Fede Valverde, capitán del Real Madrid.
Gol Caracol

Parte médico de Fede Valverde, tras dura patada de Kang-in Lee, en Atlético vs. Real Madrid

Jugadores de Atlético de Madrid y Real Madrid.
Gol Caracol

Fuertes enfrentamientos en Atlético de Madrid vs. Real Madrid; el árbitro los registró y hay videos

El principal argumento, al igual que lo hizo José Mourinho en rueda de prensa, es que el rival debió quedarse con dos jugadores menos en cancha. "El Real Madrid perdió en el Metropolitano un derbi marcado por el pésimo arbitraje de Ortiz Arias, que no expulsó en la primera parte a Cuti Romero por pisar la rodilla de Bellingham (pese a que fue a ver la jugada al monitor) ni a Kang-In Lee por pisar el tobillo izquierdo de Valverde. Ambas decisiones marcaron el encuentro, que se resolvió en la segunda parte a favor del Atlético", fue el resumen de entrada.

Publicidad

Acto seguido, detallaron una a una las acciones que para el club fueron mal juzgadas. "Hasta que se cumplió la media hora, el partido apenas tuvo jugadas de peligro. Pero a partir de ahí la polémica se adueñó del derbi. En el minuto 35, y en un balón dividido, Bellingham llegó antes que Cuti Romero y el defensa del Atlético le clavó los tacos en la rodilla izquierda. Ortiz Arias sacó amarilla a nuestro jugador, pero fue llamado por Trujillo Suárez para observar la jugada en el monitor. Tras verla, quitó la tarjeta a Bellingham y mostró la amarilla al defensa rojiblanco en vez de expulsarlo. Y nueve minutos más tarde, segundo error decisivo del árbitro, que no castigó una entrada de Kang-In Lee a Valverde, al que golpeó con los tacos en el tobillo izquierdo. Ortiz Arias seguía la jugada de cerca, pero no mostró la roja (ni tan siquiera la amarilla) al jugador del Atlético ni fue avisado en esta ocasión por Trujillo Suárez", dejando en evidencia que el VAR a su juicio tampoco tuvo una buena labor como ayuda del colegiado principal.

La Selección Colombia enfrentará a Corea del Norte en semifinales del Mundial femenino Sub-20
Selección Colombia

Colombia ya tiene rival para la semifinal del Mundial femenino Sub-20; es Corea del Norte

La Selección Colombia clasificó a semifinales del Mundial femenino Sub-20
Selección Colombia

¿Cuándo juega Colombia la semifinal del Mundial femenino Sub-20 y en dónde ver EN VIVO POR TV?

José Mourinho, entrenador del Real Madrid.
Gol Caracol

Mourinho, irónico sobre el derbi: "El Atlético y el Comité de Árbitros, tienen que estar felices"

⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial
Relacionados

Real Madrid

Atlético de Madrid

Liga de España

Publicidad

Publicidad

Publicidad