Por qué no juega Luis Díaz HOY en Arsenal vs Bayern Múnich por Champions League

El Bayern Múnich se medirá con el Arsenal este miércoles por la quinta fecha de la fase de liga de la Champions League, pero Luis Díaz no saltará a la cancha para este crucial juego. El delantero fue expulsado en el juego de la cuarta fecha contra el Paris Saint Germain, por una entrada al lateral marroquí Achraf Hakimi que se marchó lesionado inmediatamente, y por eso no hará parte de la plantilla del equipo bávaro.

Además, el guajiro recibió otra mala noticia por la roja que le mostraron. El pasado viernes se dio a conocer que, aparte de perderse el juego contra los 'gunners', no estará en otros partidos más de la Champions League. El periodista Christian Falk, en su cuenta de X, informó de la decisión de la UEFA con respecto a la suspensión de Díaz. "La UEFA ha suspendido a Luis Díaz (28) durante tres partidos tras su tarjeta roja contra el Paris Saint-Germain. El FC Bayern esperaba la sanción obligatoria de un partido. El FC Bayern ha solicitado a la UEFA la justificación por escrito de la resolución para poder recurrir la decisión".

🚨🔴 Official: Luis #Díaz has been suspended for three #UCL matches.



UEFA CEDB ruled against the FC Bayern winger for “serious rough play” during the match vs. Paris Saint-Germain. He was shown a straight red card for his foul on Achraf #Hakimi.@SkySportDE 🇨🇴 pic.twitter.com/ENkwRDPd1Y — Florian Plettenberg (@Plettigoal) November 21, 2025

Publicidad

Más adelante, Florian Plettenberg, del medio Sky Sports Alemania, se refirió a la razón que dio el ente europeo para la cantidad de partidos que se perderá Lucho. "La UEFA CEDB sancionó al extremo del FC Bayern por "juego brusco grave" durante el partido contra el Paris Saint-Germain". Así las cosas, el extremo 'cafetero' no podrá ser de la partida hoy en el duelo por el liderato de la Liga de Campeones contra el cuadro inglés, y tampoco jugará contra el Sporting de Lisboa y el Union Saint Gilloise, por lo que volverá a tener actividad en el máximo torneo en Europa hasta el 28 de enero contra el PSV Eindhoven en condición de visitante.

Según información de la prensa europea, el Bayern estaría tratando de disminuir las fechas de sanción para Díaz Marulanda, pero por lo pronto no estará contra el Arsenal. Mientras tanto, se concentrará en la Bundesliga, en la que volverá a jugar el próximo sábado frente al San Pauli en el Allianz Arena por la jornada doce.