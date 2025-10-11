Cristiano Ronaldo puso a sufrir a Portugal: falló penalti contra Irlanda; vea el video

Cristiano Ronaldo vivió un momento inesperado en el partido que Portugal disputó este sábado ante Irlanda por las eliminatorias europeas rumbo al Mundial de 2026. El capitán de la selección 'lusa' falló un penalti en el segundo tiempo, dejando escapar la oportunidad de abrir el marcador en Lisboa.

La acción se produjo tras una mano dentro del área irlandesa que el árbitro no dudó en señalar. Cristiano, con su habitual determinación, tomó la pelota y ejecutó el disparo desde los once metros. Sin embargo, su remate, fuerte y dirigido hacia el centro, fue adivinado por el arquero Caoimhín Kelleher, quien se lanzó con reflejos felinos para detener el balón con el pie y mantener el empate sin goles.

El error generó sorpresa entre los aficionados portugueses, acostumbrados a la eficacia del delantero en este tipo de jugadas. Cristiano se mostró decepcionado, sabiendo que ese gol pudo haber adelantado al vigente campeón de la Nations League.



Portugal arrinconó todo el tiempo a Irlanda, trató en los últimos minutos de convertir una anotación para conseguir una victoria fundamental en su camino hacia la clasificación al Mundial, y lo logró tras asistencia de Francisco Trincao y gol de cabeza de Rúben Neves en el minuto 90+1.



Vea el penalti fallado por Cristiano Ronaldo

¡¡¡ATAJADÓN CON EL PIE!!! Kelleher, arquero de Irlanda, le tapó el penal a CR7 en las Eliminatorias europeas.



📺 Las #WCQ por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/TF22WOspPj — SportsCenter (@SC_ESPN) October 11, 2025