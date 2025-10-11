Síguenos en::
Gol Caracol  / Cristiano Ronaldo puso a sufrir a Portugal: falló penalti contra Irlanda; vea el video

El 'bicho', Cristiano Ronaldo, no pudo adelantar a su Selección de Portugal frente a Irlanda por las eliminatorias europeas, tras errar un penal gracias a la buena intervención del arquero.

Por: Jhonatan David Reyes Rubio
Actualizado: 11 de oct, 2025
Cristiano Ronaldo, lamentándose tras fallar el penalti
Foto: AFP

