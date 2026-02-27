Síguenos en:
Vea el gol de José Escorcia con Selección Colombia Sub-17 vs. Brasil en juego preparatorio

Vea el gol de José Escorcia con Selección Colombia Sub-17 vs. Brasil en juego preparatorio

Después de una dura infracción en el área, se sancionó penalti a favor de la Selección Colombia Sub-17 y la oportunidad fue aprovechada para marcar el 1-1.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 27 de feb, 2026
José Escorcia celebra su gol con la Selección Colombia Sub-17 contra Brasil, en partido preparatorio
José Escorcia celebra su gol con la Selección Colombia Sub-17 contra Brasil, en partido preparatorio
Captura de pantalla de video

