La Selección Colombia Sub-17 volvió a saltar a la cancha. Este viernes 27 de febrero, enfrentó a Brasil, con quien ya había medido fuerzas el pasado martes. En aquel entonces, la 'canarinha' se impuso 3-1 y la 'tricolor' tomó atenta nota de los detalles a corregir para no volver a sufrir ni pasarla mal en el terreno de juego.

Fue así como al minuto 30, y en medio de tanta insistencia, encontró un penalti a su favor. Con calidad y clase, José Escorcia definió a la perfección para el 1-1 parcial, en la sede deportiva de la Federación Colombiana de Fútbol, en Barranquilla. Alegría, abrazos y celebración en las toldas del equipo 'cafetero'.

Nogueira, de Brasil, anotó contra la Selección Colombia Sub-17, en partido preparatorio Captura de pantalla de video

Vea el gol de José Escorcia con Selección Colombia Sub-17 vs. Brasil, en juego preparatorio