Síguenos en:
Tendencias:
MILLONARIOS
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Bayern Múnich vs. St. Pauli, EN VIVO: hora y dónde ver por TV el partido de Luis Díaz en Bundesliga

Bayern Múnich vs. St. Pauli, EN VIVO: hora y dónde ver por TV el partido de Luis Díaz en Bundesliga

Luis Díaz volverá a la acción con Bayern Múnich este sábado frente al St. Pauli, por la jornada doce de la Bundesliga. El guajiro regresará tras perderse el partido contra Arsenal en Champions.

Por: Jhonatan David Reyes Rubio
Actualizado: 28 de nov, 2025
Comparta en:
Bayern Múnich vs St. Pauli
Bayern Múnich vs St. Pauli
Fotos: AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad