Bayern Múnich vs. St. Pauli, EN VIVO: hora y dónde ver por TV el partido de Luis Díaz en Bundesliga

La Bundesliga se prepara para vivir este sábado un duelo de realidades opuestas en el Allianz Arena. El Bayern Múnich, líder indiscutible y aplanador del campeonato, recibe a un FC St. Pauli que llega al encuentro con la soga al cuello, luchando por escapar de la zona de descenso en esta jornada 12 de la Bundesliga.

El partido, programado para este sábado, enfrenta al equipo más goleador del torneo contra una de las defensas más castigadas. El contraste no podría ser mayor: los 'bávaros', dirigidos por Vincent Kompany, marchan invictos en la cima de la tabla con 31 puntos y un fútbol voraz. En la otra vereda, el St. Pauli ocupa la posición 16 con apenas 7 unidades, inmerso en una racha negativa de tres derrotas consecutivas que ha encendido todas las alarmas en su hinchada.

Para el Bayern, el encuentro se presenta como una oportunidad de oro para ampliar su ventaja sobre el RB Leipzig y el Bayer Leverkusen. Con un Harry Kane en estado de gracia, quien sigue rompiendo redes y liderando la tabla de goleadores, y un Luis Díaz imparable, los locales buscan mantener su imbatibilidad en casa. La única duda para el cuerpo técnico pasa por la rotación de piezas clave luego del exigente partido contra el Arsenal, aunque se espera un once de gala para no dar margen a la sorpresa ante su afición.



Por su parte, el St. Pauli viaja a Múnich consciente de que puntuar allí sería una gesta histórica. El equipo 'Kiezkicker' ha mostrado destellos de valentía durante la campaña, pero la fragilidad defensiva les ha pasado factura en los momentos decisivos. Sus opciones pasan por un partido perfecto: cerrar espacios, resistir el asedio inicial del Bayern y aprovechar las pocas contras que conceda el gigante alemán.

Luis Díaz, delantero colombiano del Bayern Múnich Foto: X/@FCBayern

Los antecedentes no invitan al optimismo para los visitantes. El historial reciente favorece abrumadoramente al Bayern, que ya se impuso por la mínima (0-1) de visitante la temporada pasada y goleó en el último enfrentamiento disputado en el Allianz Arena. Sin embargo, el St. Pauli, fiel a su historia de resistencia, intentará ser la piedra en el zapato del cuadro muniqués.



Bayern Múnich vs. St. Pauli, EN VIVO: hora y dónde ver por TV el partido de Luis Díaz en Bundesliga

El juego de este sábado entre el Bayern Múnich y el St. Pauli iniciará a las 9:30 a.m. (hora de Colombia), y se podrá observar a través de ESPN y Disney+. Además, podrán seguir el minuto a minuto, y las jugadas más destacadas de Luis Díaz en el portal web de Gol Caracol, al que pueden ingresar en el siguiente enlace: https://www.noticiascaracol.com/golcaracol.