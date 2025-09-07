Publicidad

Kevin De Bruyne sigue firme en histórico registro con Bélgica, tras doblete a Kazajistán

La selección de Bélgica, comandada por Kevin de Bruyne, logró derrotar 6-0 a Kazajistán en las eliminatorias europeas al Mundial 2026. El volante del Napoli consiguió excelente marca en su selección.

Selección de Bélgica, que venció 6-0 a Kazajistán
Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: septiembre 07, 2025 04:47 p. m.