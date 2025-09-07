Kevin De Bruyne sigue firme en histórico registro con Bélgica, tras doblete a Kazajistán

Kevin De Bruyne asistió, marcó un doblete, superó a Eden Hazard como segundo máximo anotador histórico de Bélgica y lanzó a su selección hacia una goleada (6-0) ante Kazajistán, sometida por la eficacia y el desequilibrio de Jeremy Doku y la superioridad de su rival, que acelera rumbo al Mundial 2026.

El cuadro de Rudi Garcia, con un partido menos, amenaza el liderato que aún conserva Macedonia, el único combinado que ha evitado la victoria de los 'diablos rojos' en esta fase de clasificación. Bélgica empató con Macedonia en el primer partido del Grupo J, pero después ganó a Gales y Liechtenstein.

El equipo belga, que el miércoles recibirá al macedonio, firmó un triunfo cómodo. Kazajistán aguantó hasta el borde del descanso, pero a partir del minuto 42 Bélgica encontró el camino.

De Bruyne marcó en una gran jugada que culminó con un gran tiro desde la frontal, a una escuadra. Nació en una incursión por la derecha de Leandro Trossard, que encontró a Timothy Castagne y este a Charles de Ketelaere, que pisó el balón y se lo dejó al exjugador del City, ahora en el Nápoles, que abrió el marcador. Fue el gol número 33 con su selección de De Bruyne.

En la siguiente acción llegó el segundo, en el minuto 44. De Bruyne asistió a Jeremy Doku tras un robo de balón de Charles de Ketelaere y firmó el 2-0.

Kazajistán se deshizo y todo fue más fácil para Bélgica en la reanudación. Doku, que asistió a Nicolas Raskin, del Rangers, que hizo el tercero, marcó también el cuarto, a pase de De Ketelaere.

De Bruyne redondeó su actuación con la firma del quinto, tras recibir un balón de Alexis Saelemaekers, que también asistió en el sexto, a Thomas Meunier. De Bruyne superó a Hazard y se erigió, con 34 goles, en el segundo máximo anotador de la selección de Bélgica. Sin embargo, está aún lejos del primero, el atacante Romelu Lukaku que acumula 56.

Bélgica cumplió y Rudi Garcia pensó en Macedonia y en el miércoles. Quitó a sus jugadores básicos a la espera del final de un partido en el que Thibaut Courtois estuvo inédito.