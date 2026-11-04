David Ospina no va más en el fútbol profesional a sus 38 años, algo que anunció en las últimas horas en un evento en Medellín en el que se presentaba su documental. Con eso, el reconocido arquero antioqueño deja un palmarés importantes, su huella en Selección Colombia, y de paso en clubes de alta relevancia como Atlético Nacional, Arsenal y Nápoles.

Y en el programa de 'Jugada Maestra' de 'Ditu' se refirieron al legado que deja el guardameta, especialmente en la historia del balompié de nuestro país, entrando en el selecto grupo de los cinco mejores en su posición.

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De entrada, Norberto Peluffo resaltó que "David Ospina en el Mundial de Brasil 2014 estuvo al mismo nivel de James Rodríguez, a el le llegaban y salvaba, nos llegaban 3 y las tapaba, hacer goles tiene más relevancia, más importante que salvarlo, pero a mí me parece que estuvo al mismo nivel", y de paso destacó que "se va un gran profesional".

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Además, el panelista se animó a dar su top 5 de mejores arqueros de Colombia. "Miguel Calero, Óscar Córdoba, Pedro Zape, David Ospina, y René Higuita, aunque yo si creo que Zape, Calero y Córdoba son los que inician ese ránking".



De hecho, Javier Castell también coincidió con Peluffo sobre los más destacados guardametas en la historia de nuestro país, pero se animó a destacar un poco más las características de cada uno. "Puede estar entre los cinco, pero el mejor que yo vi fue Zape, pero Córdoba técnicamente era casi perfecto, sus gestos técnicos, su saque. Calero era elasticidad, voltaje, todo natural. Ospina era un arquero que más bien no era espectacular, pero muy efectivo", puntualizó.

David Ospina, arquero en Selección Colombia AFP

Por su parte, Nelson Gallego decidió recordar que David Ospina no es tan alto, algo que generó dudas al inicio de su carrera, aunque a pesar de eso logró destacarse en varios equipos a nivel internacional.

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"Tapó sin tanta talla, ahora se exigen de 1.90, el es de 1.82, la talla siempre fue una discusión que la gente no creería que haría tanto, tuvieron dudas de llevarlo a Europa por la talla. Es top 5 de Colombia, pero yo vi a René Higuita que era extraordinario. Lo cierto es que hemos tenido arqueros de primer nivel en la Selección Colombia", mencionó Gallego en 'Jugada Maestra' de 'Ditu'.