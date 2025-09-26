Síguenos en::
Gol Caracol  / Sergio Busquets y una carrera envidiable; "es el mejor, sabe leer todo lo que pasa"

Sergio Busquets y una carrera envidiable; "es el mejor, sabe leer todo lo que pasa"

Una de las leyendas del Barcelona, Sergio Busquets, anunció su retiro de las canchas a final de año, dejando un legado lleno de títulos y reconocimientos por parte del mundo del fútbol.

Por: EFE
Actualizado: 26 de sept, 2025
Sergio Busquets, futbolista del Inter de Miami
Sergio Busquets, futbolista del Inter de Miami
Foto: AFP

