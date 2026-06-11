México cumplió; 2-0 sobre Sudáfrica con goles de Julián Quiñones y Jiménez, en inicio del Mundial

La Selección de México cumplió con su tarea y venció este jueves en su debut en el Mundial 2026 a Sudáfrica, con un marcador de 2-0, en un duelo en el que se mostró sólido y con una aceptable presentación sumó los primeros tres puntos en el grupo A del certamen organizado por la Fifa. De esa forma, el 'Tri' ganó en una apertura mundialista por primera vez en la historia después de siete oportunidades fallidas (cinco derrotas y dos empates).

Los goles del seleccionado dirigido por Javier Aguirre fueron convertidos por el colombiano Julián Quiñones, nacionalizado en dicho país, y por Raúl Jiménez, quienes pusieron a vibrar a los aficionados en el estadio Azteca.

Jiménez hizo su primer gol en los mundiales. Además, el seleccionador Javier Aguirre debutó al juvenil Gilberto Mora con 17 años.

Para resaltar que el árbitro brasileño Wilton Sampaio mostró tres tarjetas rojas, una para el local César Montes y las otras dos las vieron los sudafricanos Sphephelo Sithole y Themba Zwane.



Sudáfrica se vino abajo en el 84 con la expulsión de Zwane, que obligó al equipo de Broos a echarse atrás para evitar daños mayores, en su primera aparición mundialista.

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Mexicanos y sudafricanos jugarán su segundo partido del Mundial el próximo jueves 18 de junio; los de México en Guadalajara contra Corea del Sur; los 'Bafana' 'Bafana', en Atlanta ante República Checa.

Celebración en gol de México vs Sudáfrica AFP

Ficha técnica

México: Raúl Rangel, Israel Reyes, César Montes, Johan Vásquez, Jesús Gallardo, Erik Lira (Edson Álvarez 76'), Álvaro Fidalgo (Gilberto Mora 66'), Brian Gutiérrez (Luis Chávez 67'), Roberto Alvarado, Raúl Jiménez (Armando González 76'), Julián Quiñones (Alexis Vega 78').

DT Javier Aguirre.

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Sudáfrica: Ronwen Williams, Khuliso Mudau, Nkosinathi Sibisi, Ime Okon, Mbekezeli Mbokazi, Aubrey Modiba (Oswin Appollis 77'), Sphephelo Sithhole, Teboho Mokoena, Jayden Adams (Themba Zwane 61'), Iqraam Rayners (Evidence Makgopa 77'), Lyle Foster (Thalente Mbatha 56').

DT Hugo Broos.

