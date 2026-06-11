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Gol Caracol  / México cumplió; 2-0 sobre Sudáfrica con goles de Julián Quiñones y Jiménez, en inicio del Mundial

México cumplió; 2-0 sobre Sudáfrica con goles de Julián Quiñones y Jiménez, en inicio del Mundial

En el partido inaugural del Mundial 2026, el colombiano naturalizado mexicano Julián Quiñones fue protagonista y aportó un gol. Como anfitrión, los de Javier Aguirre sumaron primera victoria.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 11 de jun, 2026
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Celebración en gol de México vs Sudáfrica
Celebración en gol de México vs Sudáfrica
AFP

La Selección de México cumplió con su tarea y venció este jueves en su debut en el Mundial 2026 a Sudáfrica, con un marcador de 2-0, en un duelo en el que se mostró sólido y con una aceptable presentación sumó los primeros tres puntos en el grupo A del certamen organizado por la Fifa. De esa forma, el 'Tri' ganó en una apertura mundialista por primera vez en la historia después de siete oportunidades fallidas (cinco derrotas y dos empates).

Raúl Jiménez festejando anotación con la Selección de México, en el Mundial 2026.
Gol Caracol

Vea el gol de Raúl Jiménez, con la Selección de México vs. Sudáfrica, por el Mundial 2026

Julián Quiñones, en duelo con la Selección de México.
Gol Caracol

Julián Quiñones hizo el primer gol del Mundial 2026; vea su tanto en México vs. Sudáfrica

Los goles del seleccionado dirigido por Javier Aguirre fueron convertidos por el colombiano Julián Quiñones, nacionalizado en dicho país, y por Raúl Jiménez, quienes pusieron a vibrar a los aficionados en el estadio Azteca.

Jiménez hizo su primer gol en los mundiales. Además, el seleccionador Javier Aguirre debutó al juvenil Gilberto Mora con 17 años.

México vs Sudáfrica en el debut del Mundial
Gol Caracol

Primer expulsado del Mundial 2026; Sudáfrica fue el afectado en partido frente a México

Para resaltar que el árbitro brasileño Wilton Sampaio mostró tres tarjetas rojas, una para el local César Montes y las otras dos las vieron los sudafricanos Sphephelo Sithole y Themba Zwane.

Sudáfrica se vino abajo en el 84 con la expulsión de Zwane, que obligó al equipo de Broos a echarse atrás para evitar daños mayores, en su primera aparición mundialista.

  

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Mexicanos y sudafricanos jugarán su segundo partido del Mundial el próximo jueves 18 de junio; los de México en Guadalajara contra Corea del Sur; los 'Bafana' 'Bafana', en Atlanta ante República Checa.

Celebración en gol de México vs Sudáfrica
Celebración en gol de México vs Sudáfrica
AFP

Ficha técnica
México: Raúl Rangel, Israel Reyes, César Montes, Johan Vásquez, Jesús Gallardo, Erik Lira (Edson Álvarez 76'), Álvaro Fidalgo (Gilberto Mora 66'), Brian Gutiérrez (Luis Chávez 67'), Roberto Alvarado, Raúl Jiménez (Armando González 76'), Julián Quiñones (Alexis Vega 78').
DT Javier Aguirre.

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Sudáfrica: Ronwen Williams, Khuliso Mudau, Nkosinathi Sibisi, Ime Okon, Mbekezeli Mbokazi, Aubrey Modiba (Oswin Appollis 77'), Sphephelo Sithhole, Teboho Mokoena, Jayden Adams (Themba Zwane 61'), Iqraam Rayners (Evidence Makgopa 77'), Lyle Foster (Thalente Mbatha 56').
DT Hugo Broos.

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