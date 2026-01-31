Show entre Lionel Messi y René Higuita; hubo risas y hasta un intento del escorpión

Este sábado, Atlético Nacional e Inter Miami se enfrentaron en juego de fogueo en el estadio Atanasio Girardot, en Medellín. Las miradas se las robó Lionel Messi, quien dijo presente junto con otras figuras como Luis Suárez y Rodrigo de Paul.

Los niños, los recogepelotas, los árbitros y muchas otras personas querían saludar el astro argentino y campeón del mundo. Por eso, el histórico de la Selección Colombia y Nacional, René Higuita, tampoco se iba a perder este momento.

Messi e Higuita hicieron jueguitos con la pelota y el exarquero hasta intentó hacer un escorpión. Al final hubo risas y un abrazo entre ambos.

Vea el video de Lionel Messi y René Higuita:



🦩⚽🟢 ¿Messi y René Higuita?.. ¡TENEMOS EL MOMENTO ENTRE ESTOS DOS CRACKS!#PartidoDeLaHistoria pic.twitter.com/TQojWZBxZJ — Win Sports (@WinSportsTV) January 31, 2026