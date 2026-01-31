Síguenos en:
Show entre Lionel Messi y René Higuita; hubo risas y hasta un intento del escorpión

Antes de que rodara la pelota para el duelo entre Nacional e Inter Miami, Lionel Messi protagonizó un curioso momento con el histórico René Higuita.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 31 de ene, 2026
Lionel Messi y René Higuita en Nacional vs. Inter Miami.
Captura de pantalla.

