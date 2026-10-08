Síguenos en:
Tendencias:
LIONEL MESSI
SELECCIÓN COLOMBIA
SANTA FE
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / "Si yo fuera Cristiano Ronaldo, a Jorge Jesús lo hubiera mandado a la mier@&, al infierno"

"Si yo fuera Cristiano Ronaldo, a Jorge Jesús lo hubiera mandado a la mier@&, al infierno"

Para el astro portugués Cristiano Ronaldo llegó respaldo de una leyenda brasileña, quien lo defendió por su postura contra Jorge Jesús, técnico de la selección lusa.

Por: EFE
Actualizado: 8 de oct, 2026
Comparta en:
Cristiano Ronaldo
Cristiano Ronaldo, futbolista portugués - Foto:
AFP

El exdelantero brasileño Romário, campeón mundial en 1994, salió en defensa de Cristiano Ronaldo y afirmó que él también hubiera abandonado la concentración de la selección portuguesa, si el técnico Jorge Jesus no hubiera cumplido con lo pactado.

Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
⚽ Síganos en Google Discover con toda la información del fútbol mundial

"Yo también habría hecho lo mismo. Sólo que antes le habría mandado a tomar por culo, pero yo me habría largado, seguro. Creo que ese fue el error de Cristiano: haberse ido sin haber mandado al tipo al carajo", dijo el astro brasileño en una entrevista con 'Charla Podcast'.

Publicidad

Últimas noticias

Kylian Mbappé Real Madrid
Gol Caracol

¿Cómo recibirán a Kylian Mbappé en el Bernabéu?; hinchas del Real Madrid, enojados

Lionel Messi anotó su primer triplete en el Mundial 2026, con Argentina.
Gol Caracol

"Lionel Messi nunca dijo en toda su carrera que tenía que ganar un Balón de Oro"

El exjugador del FC Barcelona y Valencia definió a Cristiano como "un tipo bien objetivo", aunque también elogió a Jorge Jesus, un entrenador "increíble" que ayudó al Flamengo a "ser más grande".

Samuel Martínez Selección Colombia
Colombianos en el exterior

Solamente un jugador de Selección Colombia entre los mejores talentos del futuro del fútbol mundial

Publicidad

Sin embargo, considera que el preparador portugués fue deshonesto, si es cierto que no cumplió su palabra con el exdelantero del Real Madrid.

"Hermano, cuando alguien no cumple contigo, lo pactado no sale caro. Un apretón de manos vale más que cualquier cosa. Si alguien no cumple, es una persona deshonesta. Si pasó lo que dijo Ronaldo, Ronaldo tiene razón", opinó.

⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial

Romário justificó así la drástica decisión de CR7 de abandonar la concentración el 30 de septiembre, después de "pasar vergüenza una vez" al calentar en la banda y no salir a jugar durante el partido de Liga de Naciones contra Noruega.

Publicidad

"¿Para qué pasar vergüenza una segunda vez? Mejor largarse. Algunas de las cosas que habían acordado que dijera en la rueda de prensa, no dijo una mierda", manifestó.

Cristiano Ronaldo, figura de la Selección de Portugal.
Cristiano Ronaldo, figura de la Selección de Portugal.
Foto: Getty Imágenes

En consecuencia, sospecha que Cristiano Ronaldo "sintió que estaba siendo despreciado, que no tenía ninguna relevancia y se fue".

Publicidad

El atacante del Al-Nassr dejó por sorpresa la concentración de la selección portuguesa, en mitad de la Liga de las Naciones, después de una rueda de prensa de Jorge Jesus en la que abordó su suplencia frente a Noruega en Oslo (1-2).

El capitán calentó durante media hora durante ese encuentro, pero no llegó a jugar un solo minuto, provocando un terremoto deportivo en su selección.

Jhon Arias
Colombianos en el exterior

Jhon Arias pasó la página de Selección Colombia y es incógnita para Palmeiras vs Bahía

Kylian Mbappé Real Madrid
Gol Caracol

¿Cómo recibirán a Kylian Mbappé en el Bernabéu?; hinchas del Real Madrid, enojados

Publicidad

Relacionados

Cristiano Ronaldo

Selección Portugal

Publicidad

Publicidad

Publicidad