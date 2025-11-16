Síguenos en::
FÚTBOL COLOMBIANO
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
Sin Kylian Mbappé, Francia también impone condiciones: triunfo 1-3 sobre Azerbaiyán

Sin Kylian Mbappé, Francia también impone condiciones: triunfo 1-3 sobre Azerbaiyán

En la última fecha de las Eliminatorias europeas rumbo al Mundial 2026, la Selección de Francia, sin sus habituales titulares, consiguió vencer a Azerbaiyán para cerrar en la cima del grupo D.

Por: EFE
Actualizado: 16 de nov, 2025
Jugadores de la Selección Francia y un festejo de gol contra Azerbaiyán.
Jugadores de la Selección Francia y un festejo de gol contra Azerbaiyán.
AFP
AFP

