Sociedad ilimitada: Harry Kane y Jude Bellingham lideran la brutal metamorfosis de Inglaterra

El capitán de Inglaterra, Harry Kane, parece haber encontrado en Jude Bellingham al socio perfecto y, quizá, a su sucesor para llevar el brazalete; ambos forman una dupla que ayuda a Inglaterra a curar sus heridas del pasado Mundial para mirar con optimismo el futuro.

A sus 33 años, el mejor artillero de la historia de los 'Three Lions' (89 goles) se apresta a igualar el récord de internacionalidades del exguardameta Peter Shilton (125), el martes contra la República Checa en la Liga de Naciones en Wembley.

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Bellingham suma la mitad de partidos, pero la joven estrella del Real Madrid tiene diez años menos y todo el futuro por delante, aunque ya ha disputado dos Copas del Mundo y dos Eurocopas.

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La semana pasada, el mediapunta sustituyó a Kane en la segunda parte en Praga (2-0).



Cuatro días después, brillaron juntos en Croacia (7-0), con doblete de Kane y un gol y tres asistencias de Bellingham.

Harry Kane con la Selección de Inglaterra AFP

"Les encanta jugar juntos. Cada vez se entienden mejor", constató el seleccionador Thomas Tuchel tras su demostración de fuerza en Rijeka.

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Los dos atacantes consiguen combinarse, intercambiando permanentemente sus roles en un baile coordinado que marea al equipo rival, con la ayuda de los extremos Anthony Gordon y Bukayo Saka.

Ambos se intercambian las posiciones de 9 y 10 y eso "es muy difícil para el rival detectar esto", resumió el capitán, encantado con la "libertad" que se le concede al cuarteto ofensivo.

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- "En vivo es aún mejor" -

El delantero centro del Bayern Múnich, serio candidato al Balón de Oro, está en estado de gracia tanto en su club como en la selección, con la que lleva una racha de 21 goles en 22 partidos.

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El martes, Tuchel no encontraba las palabras para describir la importancia de su goleador en serie.

"No estoy seguro de tener más cosas que decir porque tengo la impresión de que marca todo el tiempo, juega de manera fantástica. (...) Todo lo que hace es de un nivel máximo", explicó Tuchel.

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Los elogios también le llueven a Bellingham, destacado por su entrega y eficacia con la camiseta inglesa, con la que marcó siete goles durante el Mundial de 2026.

"Sinceramente, nunca había visto nada igual. En vivo es aún mejor", celebró su compañero Alex Scott tras el festival de goles en Croacia.

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"En el campo, sus cualidades son impresionantes, casi intimidantes, y ése es el nivel al que tenemos que llegar", añadió.

Jude Bellingham festejando anotación Inglaterra, en el Mundial 2026. Foto: AFP.

Líder en el terreno de juego y en el vestuario, con sólo 23 años, Bellingham terminó el partido con el brazalete de capitán tras la sustitución de Kane.

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Costaba imaginar algo así hace un año, cuando Tuchel alternaba elogios y críticas hacia él.

Su no convocatoria en octubre de 2025 y las críticas del seleccionador sobre un carácter, considerado demasiado volcánico, habían hecho correr ríos de tinta en aquella época.

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El alemán lo considera ahora indispensable, aunque sigue siendo prudente a la hora de las calificaciones.

Ante las declaraciones del exfutbolista Roy Keane considerando que Bellingham "puede convertirse en uno de los más grandes jugadores de todos los tiempos", Tuchel evitó contestar.

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"Le tengo mucho respeto, pero no voy a entrar en los debates de los comentaristas", respondió Tuchel el martes en rueda de prensa.

"Es un cumplido enorme y está plenamente merecido en estos momentos. Pero son los demás quienes deben hablar de ello", zanjó con diplomacia.

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En Praga, la pasada semana, el seleccionador utilizó a Bellingham de delantero centro, un puesto donde a Inglaterra le está resultando difícil encontrar un sustituto,e incluso un sucesor, a Kane.

Jugadores de Inglaterra y un festejo de gol contra Croacia por la Liga de Naciones. Foto: AFP

"Me gusta como '9'", se justificó Tuchel, añadiendo que Bellingham "tiene ese instinto de goleador".

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El partido contra los checos, últimos del grupo A3 de la Liga de Naciones, puede ser la ocasión para aumentar la cuenta de goles y mejorar la complicidad con el capitán.