Mas allá del empate a cero goles de Millonarios contra Deportivo Cali de visitante, en partido por la primera jornada del grupo B de cuadrangulares, Alberto Gamero generó una actualidad del estado físico de Juan Guillermo Cuadrado, quien salió de cambio en el entretiempo del compromiso disputado en el estadio de Palmaseca este viernes.

Así las cosas, el timonel samario explicó en rueda de prensa del por qué sacó al talentoso extremo oriundo de Necoclí, y también se refirió al caso puntual de David Macalister Silva, relevado antes de la media hora de juego por Carlos Darwin Quintero.

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“Lo de ‘Maca’, tiene el colateral de la rodilla derecha se lo goleó un poquito, y Cuadrado, en el posterior del muslo izquierdo vamos a ver cómo termina la resonancia, pero eran dos jugadores que habían avisado una lesión”, expresó Gamero en su intervención con los medios.

Juan Guillermo Cuadrado en Cali vs. Millonarios. Foto: Colprensa

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Otras declaraciones de Alberto Gamero:

-El trabajo táctico de su equipo

“Yo no llamo que el equipo sufrió, yo llamo que el equipo se defendió, cuando tuvo que hacerlo, porque eso fue un trabajo que nosotros hicimos. Sin embargo, aquí no vinimos a buscar un empate, yo siempre he dicho que el equipo que sale a buscar un empate termina perdiendo. Nos defendimos bien, es bueno que nuevamente sacamos el arco en cerco, eso da confianza”, precisó.

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- El análisis del rival: la postura del Cali

“Este era el equipo de Cali que venía jugando y lo ha venido potencializado su técnico. Es un equipo que en las pelotas quietas es fuerte, pero lo manejamos bien, además nos replegamos bien. No es que Alberto Gamero lo conozca, sino que los jugadores saben a qué equipo nos vamos a enfrentar. Cali es un equipo sólido, pero la mentalidad de nosotros fue a venir a pelear el partido, en los cuadrangulares no va ser nada fácil", sostuvo.