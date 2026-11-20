América de Cali rescató un valioso empate 2-2 en su visita a Atlético Bucaramanga en el estadio Américo Montanini, en el arranque del Grupo B de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay II-2026. Tras un compromiso cargado de intensidad, fricción y que terminó con la expulsión de Kevin Londoño en el cuadro local, el director técnico 'escarlata', David González entregó su balance y valoró el punto conseguido en territorio santandereano.

El estratega antioqueño se mostró satisfecho por la entrega de sus dirigidos, aunque reconoció que el equipo pudo haberse llevado algo más si hubiese tenido mayor contundencia en la primera mitad.

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“Es un buen resultado, un resultado importante, sobre todo considerando el tipo de rival que estamos enfrentando y las buenas cosas que hace. Seguramente llegaremos ambos equipos disputando ese paso a la final hasta la última fecha”, afirmó el DT.

Acción de juego entre Bucaramanga y América de Cali por la fecha 1 de los cuadrangulares. Foto: Colprensa

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Al ser indagado sobre las opciones desperdiciadas y el análisis táctico de las anotaciones recibidas —obra de Luciano Pons—, González profundizó en los detalles defensivos y la eficacia en las áreas.



“Posiblemente faltó concretar las dos o tres que tuvimos en el primer tiempo, la que pega en el palo, la que Murillo manda por arriba, pero al mismo tiempo ellos también tuvieron algunas. Me parece que termina siendo un resultado justo para dos equipos que lo entregaron todo”, añadió el timonel del América de Cali.

Respecto a la marca sobre Pons en el área, el entrenador explicó la asignación de responsabilidades en la zaga: “Luciano busca separarse de los centrales. Cuando viene el centro de Sambueza, Mateo Castillo es el encargado de defenderlo. Nosotros no le pedimos al central que persiga al punta si se va hacia el lateral. Por su experiencia, Pons terminó sacando a Mateo de su marca y quedó solo. No hay más explicación a eso”.

David González, DT del América de Cali. Foto oficial del América de Cali.

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Finalmente, el timonel del conjunto 'rojo' revalidó el invicto de su escuadra fuera de casa y ya piensa en el clásico contra Cali de la siguiente jornada.

"Salir a buscar los partidos nos ha permitido no perder de visita en todo el semestre. Ahora vendrá el partido de local contra Deportivo Cali para cuadrar la caja, ponernos en la parte alta y seguir peleando por el objetivo”, conluyó.