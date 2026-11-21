Este sábado, el calendario futbolero trae el debut de la Selección Colombia en el Mundial Sub-17 de Catar 2026 frente a Japón. Duelo que se podrá ver EN VIVO por la señal de Gol Caracol, en Ditu, en el canal de YouTube de Gol Caracol, y en este portal haciendo clic en el siguiente enlace: https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos.
Además, habrá buenos compromisos en las principales ligas de Europa, y juegan Once Caldas y Nacional en los cuadrangulares de la Liga BetPlay II-2026.
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Igualmente, Atlético Mineiro y Boca Juniors definen en el estadio Metropolitano de Barranquilla al nuevo campeón de la Copa Sudamericana.
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Y como es costumbre, en Gol Caracol les presentamos la programación de los partidos EN VIVO PARA HOY 21 de noviembre del 2026, televisados o por plataformas digitales en nuestro país, para que se programe y no se pierda nada.
Partidos EN VIVO HOY, sábado 21 de noviembre del 2026:
|Hora
|Partido
|Liga / Torneo
|Canales de transmisión
|7:30 a.m.
|Millwall vs. QPR
|Championship
|Disney+ Premium, ESPN 5
|7:30 a.m.
|Manchester City vs. Fulham
|Premier League
|Disney+ Premium, ESPN
|7:30 a.m.
|Japón vs. Colombia
|FIFA Mundial Sub-17
|Gol Caracol, Ditu, YouTube Gol Caracol y www.golcaracol.com
|8:00 a.m.
|Galatasaray vs. Samsunspor
|Superliga Turca
|Disney+ Premium
|8:00 a.m.
|Alavés vs. Deportivo
|La Liga EA Sports
|Disney+ Premium, ESPN 3
|8:30 a.m.
|Camerún vs. Venezuela
|FIFA Mundial Sub-17
|DSPORTS+ Plus, DGO, Amazon Prime Video, Paramount+, DAZN
|9:00 a.m.
|Como 1907 vs. Cagliari
|Serie A Italiana
|Disney+ Premium
|9:00 a.m.
|CD Mafra vs. Arouca
|Copa de Portugal
|Win Fútbol+, Win Play
|9:00 a.m.
|Lazio vs. US Lecce
|Serie A Italiana
|Disney+ Premium
|9:30 a.m.
|1. FC Union Berlin vs. RB Leipzig
|Bundesliga
|Disney+ Premium
|9:30 a.m.
|Eintracht Frankfurt vs. Hoffenheim
|Bundesliga
|Disney+ Premium
|9:30 a.m.
|SV Elversberg vs. Freiburg
|Bundesliga
|Disney+ Premium
|9:30 a.m.
|Bayer Leverkusen vs. Paderborn 07
|Bundesliga
|Disney+ Premium
|9:30 a.m.
|Borussia M'gladbach vs. Borussia Dortmund
|Bundesliga
|Disney+ Premium
|10:00 a.m.
|Chelsea vs. Leeds United
|Premier League
|Disney+ Premium, ESPN
|10:00 a.m.
|Tottenham vs. Ipswich Town
|Premier League
|Disney+ Premium
|10:00 a.m.
|Wolverhampton vs. Charlton Athletic
|Championship
|Disney+ Premium, ESPN 7
|10:00 a.m.
|Brasil vs. República de Irlanda
|FIFA Mundial Sub-17
|DSports 4, DGO
|10:00 a.m.
|Aston Villa vs. Sunderland
|Premier League
|Disney+ Premium
|10:00 a.m.
|Coventry City vs. Crystal Palace
|Premier League
|Disney+ Premium
|10:00 a.m.
|Bournemouth vs. Nottingham Forest
|Premier League
|Disney+ Premium
|10:15 a.m.
|Rayo Vallecano vs. Valencia CF
|La Liga EA Sports
|DSports 2, DGO, Amazon Prime Video, Paramount+, DAZN, Win Play
|10:30 a.m.
|NEC Nijmegen vs. PSV Eindhoven
|Eredivisie
|Disney+ Premium
|10:30 a.m.
|Chile vs. Argelia
|FIFA Mundial Sub-17
|DSPORTS+ Plus, DGO, Amazon Prime Video, Paramount+, DAZN
|11:00 a.m.
|Kocaelispor vs. Fenerbahçe
|Superliga Turca
|Disney+ Premium
|11:15 a.m.
|Nice vs. Paris Saint-Germain
|Francia Ligue 1
|Disney+ Premium, ESPN 4
|12:00 p.m.
|Parma vs. AS Roma
|Serie A Italiana
|Disney+ Premium, ESPN
|12:30 p.m.
|Schalke 04 vs. Stuttgart
|Bundesliga
|Disney+ Premium, ESPN 2
|12:30 p.m.
|Sevilla FC vs. Real Betis
|La Liga EA Sports
|DSports 2, DGO, Amazon Prime Video, Paramount+, DAZN, Win Play
|12:30 p.m.
|Newcastle vs. Arsenal
|Premier League
|Disney+ Premium
|12:45 p.m.
|Feyenoord vs. Excelsior
|Eredivisie
|Disney+ Premium, ESPN 7
|1:00 p.m.
|Defensa y Justicia vs. Barracas Central
|Primera División Argentina
|Fanatiz, Disney+ Premium
|1:00 p.m.
|Sporting CP vs. UD da Serra
|Copa de Portugal
|Win Fútbol+, Win Play
|2:00 p.m.
|New England Revolution vs. Philadelphia Union
|MLS
|Apple TV
|2:30 p.m.
|Palmeiras vs. CR Flamengo
|Serie A Brasil
|Globo internacional, Fanatiz, Win Play, Win Sports
|2:45 p.m.
|Napoli vs. Torino
|Serie A Italiana
|Disney+ Premium
|2:45 p.m.
|Lens vs. Toulouse
|Francia Ligue 1
|Disney+ Premium
|2:45 p.m.
|Strasbourg Alsace vs. Stade Brestois
|Francia Ligue 1
|Disney+ Premium
|2:45 p.m.
|AS Monaco vs. Auxerre
|Francia Ligue 1
|Disney+ Premium
|2:45 p.m.
|Lille vs. Olympique de Lyonnais
|Francia Ligue 1
|Disney+ Premium
|3:00 p.m.
|Real Madrid vs. Celta
|La Liga EA Sports
|Disney+ Premium, ESPN
|3:00 p.m.
|Argentinos Juniors vs. Independiente
|Primera División Argentina
|Fanatiz, Disney+ Premium
|3:30 p.m.
|Vitória SC vs. SC Braga
|Copa de Portugal
|Win Fútbol+, Win Play
|4:00 p.m.
|FC Dallas vs. Portland Timbers
|MLS
|Apple TV
|5:30 p.m.
|Atlético Mineiro vs. Boca Juniors
|Copa Sudamericana Final
|DSports, DGO, Amazon Prime Video, Paramount+, DAZN, Win Play, Disney+ Premium, ESPN
|6:00 p.m.
|Inter de Miami CF vs. Columbus Crew
|MLS
|Apple TV
|8:15 p.m.
|Once Caldas vs. Atlético Nacional
|Liga Betplay
|Win Fútbol+, Win Play, Win Sports