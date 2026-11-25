Lille, que tiene en sus fillas a Ethan Mbappé, recibió este miércoles al Bayern Múnich de Luis Díaz y compañía, en partido de la quinta fecha por la fase de liga de la Champions League. Precisamente, el hermano menor de Kylian protagonizó una acción para 'les dogues' en el campo de juego del Stade de Pierre-Mauroy, misma que acabó mal para el cuadro alemán. ¡Pavlovic no lo pudo creer!

El cronómetro marcaba el minuto 65 cuando el número '8' del elenco francés recibió en solitario un excelente pase de su arquero, quedando con vía libre para anotar. No obstante, con el golero rival vencido, la pelota de Ethan se estrelló en el palo, y Pavlovic cuando intentó rechazar el balón, la fortuna no le acompañó y terminó marcando un insólito autogol.

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Vea acá la jugada que acabó en gol de Lille vs. Bayern Múnich por la Champions League:

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