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Gol Caracol  / Tenis  / Camila Osorio se despidió del WTA 1.000 de Madrid; no pudo con Naomi Osaka en segunda ronda

Camila Osorio se despidió del WTA 1.000 de Madrid; no pudo con Naomi Osaka en segunda ronda

Este jueves, la colombiana Camila Osorio quedó eliminada del WTA 1.000 de Madrid, tras perder en dos sets corridos con la japonesa Naomi Osaka, número 15 del mundo.

Por: EFE
Actualizado: 23 de abr, 2026
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Camila Osorio, tenista colombiana.
Camila Osorio, tenista colombiana.
Getty Images.

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