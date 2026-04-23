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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Linda Caicedo se codea con la élite del tenis: foto y charla con Rafael Nadal y Jannik Sinner

Linda Caicedo se codea con la élite del tenis: foto y charla con Rafael Nadal y Jannik Sinner

Este jueves, la colombiana Linda Caicedo dijo presente en el Masters 1.000 de Madrid y compartió con figuras como Rafael Nadal y Jannik Sinner. ¡Tremenda postal!

Por: EFE
Actualizado: 23 de abr, 2026
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Iga Swiatek, Thibaut Courtois, Rafael Nadal, Linda Caicedo, Jude Bellingham y Jannik Sinner.
Iga Swiatek, Thibaut Courtois, Rafael Nadal, Linda Caicedo, Jude Bellingham y Jannik Sinner.
Masters 1.000 de Madrid.

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