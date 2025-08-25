Publicidad

Gol Caracol  / Tenis  / Camila Osorio sufrió otro tropiezo en su carrera: así le fue en su debut en el US Open

Camila Osorio sufrió otro tropiezo en su carrera: así le fue en su debut en el US Open

Después del infortunio en el WTA 1.000 de Cincinnati, la tenista colombiana, Camila Osorio, volvió a pasarla mal en una cancha, con un duro resultado en contra.

Camila Osorio, tenista colombiana, perdió en primera ronda del Abierto de Estados Unidos 2025
Camila Osorio, tenista colombiana, perdió en primera ronda del Abierto de Estados Unidos 2025
Getty Images
Por: AFP
|
Actualizado: agosto 25, 2025 06:52 a. m.