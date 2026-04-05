Síguenos en:
Tendencias:
SELECCIÓN COLOMBIA VS. ECUADOR, EN VIVO
JAMES RODRÍGUEZ
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Tenis Caracool Sports.jpg
Gol Caracol  / Tenis  / Copa Colsanitas 2026, EN VIVO; hora y dónde ver la final Marie Bouzková vs. Panna Udvardy

Copa Colsanitas 2026, EN VIVO; hora y dónde ver la final Marie Bouzková vs. Panna Udvardy

Después de ocho años, dos europeas se medirán en el partido decisivo de la Copa Colsanitas, ya que Emiliana Arango, última colombiana en carrera, cayó en semifinales.

Por: EFE
Actualizado: 5 de abr, 2026
Comparta en:
Marie Bouzková jugará la final de la Copa Colsanitas 2026 contra Panna Udvardy
Marie Bouzková jugará la final de la Copa Colsanitas 2026 contra Panna Udvardy
Cortesía

Publicidad

Publicidad

Publicidad