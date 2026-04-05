Copa Colsanitas 2026, EN VIVO; hora y dónde ver la final Marie Bouzková vs. Panna Udvardy

La húngara Panna Udvardy jugará su primera final de un torneo WTA al vencer 6-7, 6-3 y 7-6 en la Copa Colsanitas, en Bogotá, a la colombiana Emiliana Arango y disputará el título frente a la checa Marie Bouzková, gran favorita, quien se impuso por 7-6 y 6-2 a la argentina Jazmín Ortenzi.

En un partido disputado en la cancha de tierra batida del Country Club, cortado por la lluvia en el segundo set, la europea sufrió bastante para vencer a su aguerrida rival colombiana en casi tres horas de un exigente juego.

La primera manga estuvo muy pareja y la húngara parecía llevar la ventaja, pero la cafetera consiguió remontar esa diferencia para, en un parejo tie break, ganar por 6 a 7.

En el segundo set, Arango cometió muchos errores no forzados y eso lo supo aprovechar la húngara, que vivió su mejor momento del partido e hizo lucir mal a su rival.



El juego estuvo detenido más de una hora por una amenaza de tormenta eléctrica y en la reanudación la europea se llevó la segunda manga por 3-6.

Emiliana Arango, tenista colombiana, está en cuartos de final de la Copa Colsanitas 2026 Cortesía

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La colombiana salió con todo en el último set. Su elevado nivel le permitió ponerse adelante en el marcador con un sólido 5-2, que parecía en caminar la victoria a su lado.

Sin embargo, Udvardy, de 27 años, reaccionó y ganó cuatro juegos seguidos, quebrando dos veces el saque de la colombiana, para ponerse 5-6 y acercarse a la final de Bogotá.

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Arango reaccionó e igualó el partido, por lo que forzó el tie break, en el que la húngara mostró mayor solidez y consiguió la clasificación a su primera final en un torneo WTA.

Marie Bouzková, gran favorita a ganar la Copa Colsanitas 2026, jugará la final contra Panna Udvardy Cortesía

Bouzková, primera siembra del campeonato y número 26 del ránking de la WTA, se impuso en una hora y 53 minutos a la argentina Ortenzi y ratificó su favoritismo al título.

La checa sufrió el primer set, pero una vez se metió en el partido logró imponerse sin mayores dificultades a la suramericana, una de las sorpresas del torneo tras haber eliminado a la colombiana Camila Osorio, actual campeona, y a la española Irene Burillo.

Bouzková buscará su tercer título de un torneo WTA tras haber ganado dos veces, en 2022 y 2025, el campeonato de su natal Praga.



Hora y dónde ver la final de la Copa Colsanitas 2026

Día: domingo 5 de abril.

Hora: 12:00 p.m. (Colombia).

Partido: Marie Bouzková vs. Panna Udvardy.

Estadio: cancha central del Country Club, en Bogotá.

Transmisión: DITU (https://ditutv.lat/descargar/).