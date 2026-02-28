Síguenos en:
Tendencias:
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / El Mundial 2026 perdería a una selección clasificada; Irán puso en duda su participación

El Mundial 2026 perdería a una selección clasificada; Irán puso en duda su participación

Sembrada en el grupo G, junto con Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda, el equipo iraní se bajaría del Mundial 2026, tras los ataques de Estados Unidos a su país.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 28 de feb, 2026
Comparta en:
Trofeo que se le entregará al campeón del Mundial 2026, con sede en Estados Unidos, México y Canadá
Trofeo que se le entregará al campeón del Mundial 2026, con sede en Estados Unidos, México y Canadá
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad