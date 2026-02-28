El Mundial 2026 perdería a una selección clasificada; Irán puso en duda su participación

El Ejército israelí anunció la muerte de siete altos cargos del régimen iraní, incluyendo el ministro de Defensa, Aziz Nasirzadeh, y el comandante de la Guardia Revolucionaria, Mohamed Pakpur. Dicha situación ha generado impacto en otros frentes, como el deportivo, específcamente en el Mundial 2026.

En una comparecencia por video, el portavoz del Ejército, Defrie Effin, afirmó que también han muerto en los ataques de este sábado de Israel y Estados Unidos en Irán el secretario del Consejo de Defensa, Ali Shamjani, y dos figuras cercanas al líder supremo israní, Alí Jameneí: su asesor para Asuntos de Seguridad, Ali Shamjani, y el jefe de su Oficina, Mohamed Shirazi.

También fallecieron en los ataques el jefe de Inteligencia del Comando Jatem Alanbieh, Salah Asadi, y dos cargos de la organización de innovación en defensa SPND, Reza Mozafari y Hossein Jabal Amelian.

Effin no especificó la duración de la operación militar que lleva a cabo conjuntamente con Estados Unidos contra Irán desde la mañana de este sábado, pero advirtió a la población civil de que se prepare para continuar actuando de acuerdo a las condiciones del estado de emergencia durante un tiempo indeterminado.



De hecho, el presidente de la Federación de Fútbol de Irán, Mehdi Taj, se pronunció y afirmó que "con lo sucedido y los ataques que han sufrido por parte de Estados Unidos, es poco probable mirar con esperanza que la selección participe en el Mundial 2026". Y es que el combinado iraní tiene programados tres encuentros en territorio estadounidense.

Recordemos que Irán comparte el grupo G, junto con Nueva Zelanda, Bélgica y Egipto. El primer encuentro, frente a los neozelandeses es el 15 de junio, en el SoFi Stadium, de California; posteriormente, en la fecha 2, enfrentan a los belgas, el 21 de junio, en la misma cancha; y, por último, la fase de grupos la cierran contra los egipcios, el 26 de junio, en el Lumen Field, de Seattle.