Gol Caracol  / Borussia Dortmund confirmó lo peor, tras derrota contra Bayern Múnich, de Luis Díaz

Además de perder el clásico, lo que significó que sus posibilidades de ganar la Bundesliga se diluyeron, Borussia Dortmund reveló la dura lesión de su capitán.

Por: AFP
Actualizado: 1 de mar, 2026
Emre Can, capitán del Borussia Dortmund, disputa un balón con Luis Díaz, en el partido contra Bayern Múnich, por la Bundesliga
