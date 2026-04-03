Emiliana Arango vs. Panna Udvardy, EN VIVO; hora y dónde ver la semifinal de Copa Colsanitas

La colombiana, Emiliana Arango, y la argentina, Jazmín Ortenzi, sellaron este viernes su paso a las semifinales del Torneo WTA de Bogotá tras imponerse en sus respectivos duelos de cuartos de final, en una jornada en la que también avanzaron la checa Marie Bouzková y la húngara Panna Udvardy.

Arango mantuvo viva la ilusión local al derrotar con autoridad a la estadounidense Varvara Lepchenko por 6-4 y 6-3 en una hora y 19 minutos, resultado que además le permitió clasificarse por primera vez en su carrera a las semifinales del torneo bogotano.

Hora y dónde ver Emiliana Arango vs. Panna Udvardy, semifinal Copa Colsanitas

Día: sábado 4 de abril.

Hora: no antes de las 12:00 p.m. (Colombia).

Estadio: cancha central del Country Club, en Bogotá.

Transmisión: DITU (https://ditutv.lat/descargar/).

La tenista de Medellín firmó un inicio arrollador al ponerse 5-1 en el primer set y, aunque su rival recortó diferencias, logró cerrar el parcial con solvencia. En el segundo, quebró en el tercer y noveno juego para sellar su victoria y su mejor actuación histórica en este certamen.



La argentina Ortenzi protagonizó otro triunfo destacado al imponerse a su compatriota Julia Riera en un disputado encuentro que se resolvió por 6-7, 6-3 y 6-2, tras remontar un primer set adverso.

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Entretanto, Bouzková, primera preclasificada del torneo, confirmó su condición de favorita al vencer por 6-1 y 7-5 a la letona Darja Semenistaja, mientras que Udvardy superó a la polaca Katarzyna Kawa por 7-6 y 6-1.

Emiliana Arango, tenista colombiana, celebra su victoria y clasificación a semifinales de la Copa Colsanitas 2026 Cortesía

Con estos resultados, las semifinales se disputarán este sábado, cuando Arango se enfrentará con Udvardy, mientras que Ortenzi medirá fuerzas con Bouzková.

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La final se jugará el domingo.

Arango, de 25 años, se convirtió además en la quinta colombiana en alcanzar las semifinales de este torneo desde su inclusión en el circuito WTA en 1998, tras Fabiola Zuluaga, Catalina Castaño, Mariana Duque-Mariño y Camila Osorio.

Con estos resultados, las semifinales se disputarán este sábado, cuando Ortenzi se enfrentará a Bouzková, mientras que Arango medirá fuerzas con Udvardy, en una jornada que definirá a las finalistas del torneo en la capital colombiana.