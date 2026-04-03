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Gol Caracol  / Tenis  / Emiliana Arango vs. Panna Udvardy, EN VIVO; hora y dónde ver la semifinal de Copa Colsanitas

Emiliana Arango vs. Panna Udvardy, EN VIVO; hora y dónde ver la semifinal de Copa Colsanitas

Después de haber hecho historia al alcanzar esta instancia del torneo por primera vez en su carrera, la tenista colombiana, Emiliana Arango, va por más.

Por: EFE
Actualizado: 3 de abr, 2026
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Emiliana Arango, tenista colombiana, celebra su victoria en cuartos de final de la Copa Colsanitas 2026
Emiliana Arango, tenista colombiana, celebra su victoria en cuartos de final de la Copa Colsanitas 2026
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