Partidos EN VIVO HOY 4 de febrero del 2026: horarios y programación por TV

Este miércoles, el calendario de partidos en el fútbol internacional muestra grandes compromisos como el que protagonizarán Manchester City y Newcastle por la semifinal de vuelta de la Copa de la Liga, hay acción en la Copa del Rey, el Brasileirao y la Copa Italia.

De otro lado, en nuestro continente inicia el Sudamericanao femenino Sub-20 que contará con la participación de la Selección Colombia, y hay partidazo en el Atanasio Girardot entre Atlético Nacional y América de Cali.

Y como es costumbre, en Gol Caracol les presentamos la programación de los partidos EN VIVO HOY miércoles 4 de febrero del 2026, televisados o por plataformas digitales en nuestro país, para que se programe y no se pierda nada.

Equipos Hora/Canal Eintracht Frankfurt Femenino vs. Hoffenheim Femenino 12:00 p.m. - Bundesliga Femenina - OneFootball PPV Atlético Madrid Femenino vs. Athletic Femenino 12:45 p.m. - Copa de la Reina - Disney+ Premium, ESPN 2 Nice vs. Montpellier 2:30 p.m. - Copa de Francia - DGO, DSports 6

Holstein Kiel vs. Stuttgart 2:45 p.m. - Copa de Alemania - Disney+ Premium Tigres FC vs. Orsomarso 3:00 p.m. - Torneo BetPlay DIMAYOR - Win Valencia CF vs. Athletic Club 3:00 p.m. - Copa del Rey - Win Real Santander vs. Atlético FC 3:00 p.m. - Torneo BetPlay DIMAYOR - Win Manchester City vs. Newcastle 3:00 p.m. - EFL Carabao Cup - Disney+ Premium, ESPN Alavés vs. Real Sociedad 3:00 p.m. - Copa del Rey - Win Inter de Milan vs. Torino 3:00 p.m. - Coppa Italia - DGO,DSports (610/1610), Amazon Prime Video PSV Eindhoven vs. Heerenveen 3:00 p.m. - KNVB Beker - DGO, DSports 4 Uruguay vs. Venezuela 4:00 p.m. - Sudamericano Femenino Sub-20 - DGO Paraguay vs. Chile 4:00 p.m. - Sudamericano Femenino Sub-20 - Gol Caracol HD2, Ditu y www.golcaracol.com Talleres Córdoba vs. Argentino Merlo 5:00 p.m. - Copa Argentina - TyC Sports Internacional Internacional FC Palmira vs. Quindío 5:30 p.m. - Torneo BetPlay DIMAYOR - Win Independiente Yumbo vs. Real Cartagena 6:00 p.m. - Torneo BetPlay DIMAYOR - YouTube Win Platense vs. CD Argentino Monte Maiz 7:15 p.m. - Copa Argentina - TyC Sports Internacional 2 de Mayo vs. Alianza Lima 7:30 p.m. - Copa Libertadores - Disney+ Premium, Pluto Tv, Telefé YouTube, ESPN Gremio vs. Botafogo 7:30 p.m. - Brasileirao Serie A - Globo Internacional Xelajú MC vs. Monterrey 8:00 p.m. - CONCACAF Champions Cup - Disney+ Premium Atlético Nacional VS. América de Cali 8:00 p.m. - Liga BetPlay DIMAYOR - WiN Vancouver FC VS. Cruz Azul 10:00 p.m. - CONCACAF Champions Cup - Disney+ Premium