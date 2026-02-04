Partidos EN VIVO HOY 4 de febrero del 2026: horarios y programación por TV

Publicidad
Este miércoles, el calendario de partidos en el fútbol internacional muestra grandes compromisos como el que protagonizarán Manchester City y Newcastle por la semifinal de vuelta de la Copa de la Liga, hay acción en la Copa del Rey, el Brasileirao y la Copa Italia.
De otro lado, en nuestro continente inicia el Sudamericanao femenino Sub-20 que contará con la participación de la Selección Colombia, y hay partidazo en el Atanasio Girardot entre Atlético Nacional y América de Cali.
Y como es costumbre, en Gol Caracol les presentamos la programación de los partidos EN VIVO HOY miércoles 4 de febrero del 2026, televisados o por plataformas digitales en nuestro país, para que se programe y no se pierda nada.
|Equipos
|Hora/Canal
|Eintracht Frankfurt Femenino vs. Hoffenheim Femenino
|12:00 p.m. - Bundesliga Femenina - OneFootball PPV
|Atlético Madrid Femenino vs. Athletic Femenino
|12:45 p.m. - Copa de la Reina - Disney+ Premium, ESPN 2
|Nice vs. Montpellier
|2:30 p.m. - Copa de Francia - DGO, DSports 6
|Holstein Kiel vs. Stuttgart
|2:45 p.m. - Copa de Alemania - Disney+ Premium
|Tigres FC vs. Orsomarso
|3:00 p.m. - Torneo BetPlay DIMAYOR - Win
|Valencia CF vs. Athletic Club
|3:00 p.m. - Copa del Rey - Win
|Real Santander vs. Atlético FC
|3:00 p.m. - Torneo BetPlay DIMAYOR - Win
|Manchester City vs. Newcastle
|3:00 p.m. - EFL Carabao Cup - Disney+ Premium, ESPN
|Alavés vs. Real Sociedad
|3:00 p.m. - Copa del Rey - Win
|Inter de Milan vs. Torino
|3:00 p.m. - Coppa Italia - DGO,DSports (610/1610), Amazon Prime Video
|PSV Eindhoven vs. Heerenveen
|3:00 p.m. - KNVB Beker - DGO, DSports 4
|Uruguay vs. Venezuela
|4:00 p.m. - Sudamericano Femenino Sub-20 - DGO
|Paraguay vs. Chile
|4:00 p.m. - Sudamericano Femenino Sub-20 - Gol Caracol HD2, Ditu y www.golcaracol.com
|Talleres Córdoba vs. Argentino Merlo
|5:00 p.m. - Copa Argentina - TyC Sports Internacional
|Internacional FC Palmira vs. Quindío
|5:30 p.m. - Torneo BetPlay DIMAYOR - Win
|Independiente Yumbo vs. Real Cartagena
|6:00 p.m. - Torneo BetPlay DIMAYOR - YouTube Win
|Platense vs. CD Argentino Monte Maiz
|7:15 p.m. - Copa Argentina - TyC Sports Internacional
|2 de Mayo vs. Alianza Lima
|7:30 p.m. - Copa Libertadores - Disney+ Premium, Pluto Tv, Telefé YouTube, ESPN
|Gremio vs. Botafogo
|7:30 p.m. - Brasileirao Serie A - Globo Internacional
|Xelajú MC vs. Monterrey
|8:00 p.m. - CONCACAF Champions Cup - Disney+ Premium
|Atlético Nacional VS. América de Cali
|8:00 p.m. - Liga BetPlay DIMAYOR - WiN
|Vancouver FC VS. Cruz Azul
|10:00 p.m. - CONCACAF Champions Cup - Disney+ Premium
