Nicolás Mejía tiene rival para su debut en Wimbledon; es su primer cuadro principal en un Grand Slam

El tenis colombiano dirá presente en el cuadro principal masculino de Wimbledon 2026, gracias a los raquetazos de Nicolás Mejía, quien venció en la final de la fase previa al australiano Tristan Schoolkate por triple 6-4 en un partido de un poco más de dos horas y 15 minutos de duración. De hecho, ‘Nico’ fue el único jugador suramericano de los 24 que compitieron en superar el cuadro clasificatorio.

Justamente, este viernes se llevó a cabo el sorteo del cuadro principal y el mismo decretó al paraguayo Daniel Adolfo Vallejo como el rival de la raqueta cafetera en su estreno, siendo este el primer enfrentamiento entre ambos. La organización del Grand Slam londinense aun no define el día y la hora para el duelo entre los jugadores suramericanos.

En el desarrollo de la semana, el bogotano, pero formado tenísticamente en Cali y miembro del Equipo Colsanitas, también le ganó al portugués Henrique Rocha por 4-6, 6-7(6) y 6-2 y al brasileño Gustavo Heide por 6-4 y 6-3. El cuadro clasificatorio del ‘major’ londinense se disputó en las canchas de césped del Wimbledon Qualifying and Community Sports Centre, ubicado en el barrio de Roehampton, al suroeste de la capital inglesa.

“Estoy muy feliz por superar el cuadro clasificatorio de Wimbledon 2026; la carrera de un tenista profesional se resume en alcanzar metas poco a poco, unos antes que otros y algunos se demoran más tiempo en conseguirlo. Estoy muy agradecido por la gente que ha creído en mí y considero que estoy para cosas muy grandes, trabajo duro para ello y todo a su debido tiempo”, expresó Mejía.



Anteriormente, el colombiano compitió en las fases previas de Roland Garros 2023 y 2026, y el Australian Open en 2025 y 2026. ‘Nico’ se convirtió en el tercer jugador colombiano en avanzar desde el cuadro clasificatorio en el torneo de mayor prestigio del mundo y el primero desde Alejandro Falla en 2015; además, será el decimosegundo en competir allí, luego de William ‘El Pato’ Álvarez, Francisco Castillo, Jairo Velasco, Iván Molina, Álvaro Betancur, Alejandro Cortés, Mauricio Hadad, Alejandro Falla, Santiago Giraldo, Alejandro González y Daniel Galán.

Publicidad

La clasificación ratifica el gran momento que atraviesa el jugador de 26 años. En la actual temporada conquistó el Challenger de San Luis Potosí (México), alcanzó el mejor ranking ATP de su carrera, ubicándose en la casilla N.º 150 a finales de abril, y lideró a Colombia en la victoria sobre Marruecos en los play-offs del Grupo Mundial I de Copa Davis. Nicolás Mejía cuenta con el respaldo de Colsanitas, ASICS y Babolat, además de ser integrante del Team Match Tenis.