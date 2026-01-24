Síguenos en:
Tendencias:
SANTA FE
MARINO HINESTROZA
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Tenis Caracool Sports.jpg
Gol Caracol  / Tenis  / Tenista colombiano fue arrestado en Brasil por gesto racista durante un partido

Tenista colombiano fue arrestado en Brasil por gesto racista durante un partido

En el Challenger de Itajaí, en Brasil, dos tenistas, entre ellos un colombiano, fueron detenidos por la Policía, tras ser señalados de hacer expresiones racistas. ¡Hay video!

Por: Caracol Sports
Actualizado: 24 de ene, 2026
Comparta en:
Cristian Rodríguez ha representado a Colombia en la modalidad de dobles en la Copa Davis.
Cristian Rodríguez ha representado a Colombia en la modalidad de dobles en la Copa Davis.
Getty Images.

Publicidad

Publicidad

Publicidad