Tenista colombiano fue arrestado en Brasil por gesto racista durante un partido
En el Challenger de Itajaí, en Brasil, dos tenistas, entre ellos un colombiano, fueron detenidos por la Policía, tras ser señalados de hacer expresiones racistas. ¡Hay video!
Cristian Rodríguez sumó un nuevo título en dobles: campeón del Challenger de Buenos Aires
¡Siguen las alegrías para el tenis colombiano! Cristian Rodríguez, junto con Diego Hidalgo, ganó un torneo y esto le permitirá regresar al Top 100 del ranking de dobles.
Cristian Rodríguez y Nicolás Barrientos hacen historia, en dobles, en el ATP 250 de Los Cabos
El ATP 250 de Los Cabos le ha sentado muy bien a los tenistas colombianos Nicolás Barrientos y Cristian Rodríguez, quienes ya están en semifinales y sueñan con el título.
Cristian Rodríguez tuvo un regreso de ensueño: campeón en dobles del Challenger de Cali
Luego de una larga ausencia, producto de las lesiones, el tenista colombiano Cristian Rodríguez hizo dupla con el argentino Guido Andreozzi y sumó un nuevo título.
Cristian Rodríguez y Diego Hidalgo, campeones en dobles del Challenger de Viña del Mar
La pareja de tenistas conformada por el colombiano Cristian Rodríguez y el ecuatoriano Diego Hidalgo se impusieron en sets corridos y sumaron un título a su palmarés.
Cristian Rodríguez fue subcampeón del Challenger de Santiago, en la modalidad de dobles
Por segunda vez en este 2023, el tenista colombiano Cristian Rodríguez quedó cerca de conseguir un título con su compañero, el ecuatoriano Diego Hidalgo.
Así será la agenda de los tenistas colombianos durante esta semana, en la WTA y ATP
Por estos días, se están disputando varios torneos de la WTA y ATP y nuestro país tendrá representación en varios de estos. Consulte acá cuáles son los tenistas colombianos que tendrán acción.
Cristian Rodríguez se quedó con el subcampeonato del Challenger de Monterrey
A pesar de luchar hasta el final, el tenista colombiano Cristian Rodríguez 'cayó' en la final del torneo de dobles del Challenger de Monterrey junto al venezolano Luis David Martínez.
Cristian Rodríguez se clasificó a la final de dobles del Challenger de Monterrey
El doblista colombiano Cristian Rodríguez, quien está uniendo esfuerzos con el venezolano Luis David Martínez, buscará su décimo título ATP Challenger en el certamen mexicano.
Copa Davis: así está conformado el equipo de Colombia que jugará contra Reino Unido
Alejandro Falla tuvo que replantear su nómina por la 'baja' de Daniel Galán. El nuevo quinteto colombiano intentará vencer a los británicos para ganarse un cupo al Grupo Mundial de la Copa Davis 2023.
Copa Davis 2023: Colombia, a respetar la localía contra Reino Unido para volver al Grupo Mundial
Colombia espera dar el 'golpe' contra Reino Unido en la Copa Davis, una nación que tiene diez 'ensaladeras' en sus vitrinas. Este viernes, los dos primeros partidos de sencillos.
Cristian Rodríguez se vio beneficiado por el retiro de Nick Kyrgios y jugará el Abierto de Australia
El bogotano Cristian Rodríguez disputará el primer el primer Grand Slam de la temporada por la 'baja' de Nick Kyrgios. Colombia tendrá cuatro representantes en el cuadro de dobles masculino.