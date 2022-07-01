En vivo
Noticias Caracol  / Cristian Rodríguez

Cristian Rodríguez

  • Cristian Rodríguez ha representado a Colombia en la modalidad de dobles en la Copa Davis.
    Cristian Rodríguez ha representado a Colombia en la modalidad de dobles en la Copa Davis.
    Getty Images.
    Tenis

    Tenista colombiano fue arrestado en Brasil por gesto racista durante un partido

    En el Challenger de Itajaí, en Brasil, dos tenistas, entre ellos un colombiano, fueron detenidos por la Policía, tras ser señalados de hacer expresiones racistas. ¡Hay video!

  • Cristian Rodríguez y Diego Hidalgo, campeones del Challenger de Buenos Aires 2023
    Cristian Rodríguez y Diego Hidalgo, campeones del Challenger de Buenos Aires 2023
    Federación Colombiana de Tenis
    Tenis

    Cristian Rodríguez sumó un nuevo título en dobles: campeón del Challenger de Buenos Aires

    ¡Siguen las alegrías para el tenis colombiano! Cristian Rodríguez, junto con Diego Hidalgo, ganó un torneo y esto le permitirá regresar al Top 100 del ranking de dobles.

  • Cristian Rodríguez y Diego Hidalgo celebran su victoria en el ATP de Los Cabos
    Cristian Rodríguez y Diego Hidalgo celebran su victoria en el ATP de Los Cabos
    Twitter Oficial de la Federación Colombiana de Tenis
    Tenis

    Cristian Rodríguez y Nicolás Barrientos hacen historia, en dobles, en el ATP 250 de Los Cabos

    El ATP 250 de Los Cabos le ha sentado muy bien a los tenistas colombianos Nicolás Barrientos y Cristian Rodríguez, quienes ya están en semifinales y sueñan con el título.

  • Guido Andreozzi (izquiera) y Cristian Rodríguez (derecha) campeones del Challenger de Cali
    Guido Andreozzi (izquiera) y Cristian Rodríguez (derecha) campeones del Challenger de Cali
    Federación Colombiana de Tenis
    Tenis

    Cristian Rodríguez tuvo un regreso de ensueño: campeón en dobles del Challenger de Cali

    Luego de una larga ausencia, producto de las lesiones, el tenista colombiano Cristian Rodríguez hizo dupla con el argentino Guido Andreozzi y sumó un nuevo título.

  • Cristian Rodríguez (colombiano) y Diego Hidalgo (ecuatoriano), pareja de dobles en tenis
    Cristian Rodríguez (colombiano) y Diego Hidalgo (ecuatoriano), pareja de dobles en tenis
    Instagram Oficial del Abierto de Monterrey (México)
    Tenis

    Cristian Rodríguez y Diego Hidalgo, campeones en dobles del Challenger de Viña del Mar

    La pareja de tenistas conformada por el colombiano Cristian Rodríguez y el ecuatoriano Diego Hidalgo se impusieron en sets corridos y sumaron un título a su palmarés.

  • Criastian Rodríguez, tenista colombiano.
    Criastian Rodríguez, tenista colombiano.
    Tenis

    Cristian Rodríguez fue subcampeón del Challenger de Santiago, en la modalidad de dobles

    Por segunda vez en este 2023, el tenista colombiano Cristian Rodríguez quedó cerca de conseguir un título con su compañero, el ecuatoriano Diego Hidalgo.

  • Juan Sebastian Cabal y Robert Farah, tenistas colombianos.
    Juan Sebastian Cabal y Robert Farah, tenistas colombianos.
    Elsa/Getty Images
    Tenis

    Así será la agenda de los tenistas colombianos durante esta semana, en la WTA y ATP

    Por estos días, se están disputando varios torneos de la WTA y ATP y nuestro país tendrá representación en varios de estos. Consulte acá cuáles son los tenistas colombianos que tendrán acción.

  • cristian-rodriguez-tenista-colombiano
    Cristian Rodríguez, tenista colombiano de 36 años.
    Twitter: @MatchTenis
    Tenis

    Cristian Rodríguez se quedó con el subcampeonato del Challenger de Monterrey

    A pesar de luchar hasta el final, el tenista colombiano Cristian Rodríguez 'cayó' en la final del torneo de dobles del Challenger de Monterrey junto al venezolano Luis David Martínez.

  • Cristian Rodríguez.
    Cristian Rodríguez.
    ANDRES LARROVERE/AFP
    Tenis

    Cristian Rodríguez se clasificó a la final de dobles del Challenger de Monterrey

    El doblista colombiano Cristian Rodríguez, quien está uniendo esfuerzos con el venezolano Luis David Martínez, buscará su décimo título ATP Challenger en el certamen mexicano.

  • El equipo colombiano que enfrentará a Reino Unido en la Copa Davis.
    El equipo colombiano que enfrentará a Reino Unido en la Copa Davis.
    @fedecoltenis
    Tenis

    Copa Davis: así está conformado el equipo de Colombia que jugará contra Reino Unido

    Alejandro Falla tuvo que replantear su nómina por la 'baja' de Daniel Galán. El nuevo quinteto colombiano intentará vencer a los británicos para ganarse un cupo al Grupo Mundial de la Copa Davis 2023.

  • Robert Farah y Alejandro Falla en la previa del duelo contra Reino Unido en la Copa Davis 2023.
    Robert Farah y Alejandro Falla en la previa del duelo contra Reino Unido en la Copa Davis 2023.
    @fedecoltenis
    Tenis

    Copa Davis 2023: Colombia, a respetar la localía contra Reino Unido para volver al Grupo Mundial

    Colombia espera dar el 'golpe' contra Reino Unido en la Copa Davis, una nación que tiene diez 'ensaladeras' en sus vitrinas. Este viernes, los dos primeros partidos de sencillos.

  • Cristian Rodríguez.
    Cristian Rodríguez.
    ANDRES LARROVERE/AFP
    Tenis

    Cristian Rodríguez se vio beneficiado por el retiro de Nick Kyrgios y jugará el Abierto de Australia

    El bogotano Cristian Rodríguez disputará el primer el primer Grand Slam de la temporada por la 'baja' de Nick Kyrgios. Colombia tendrá cuatro representantes en el cuadro de dobles masculino.

