Tenista justificó actitud que causó polémica en el Australian Open; "me ayuda a seguir"

La tenista estadounidense Coco Gauff, tercera en el ránking WTA, justificó haber destruido su raqueta contra el suelo tras la aplastante derrota frente a la ucraniana Elina Svitolina en los cuartos de final del Abierto de Australia.

"Romper la raqueta me ayuda a seguir adelante", afirmó la estadounidense en una rueda de prensa, después de que se difundieran unas imágenes en las que se ve a Gauff golpear la raqueta repetidas veces contra el suelo hasta que queda inservible.

Gauff fue derrotada por Svitolina por 6-1 y 6-2 en un partido de apenas 59 minutos y según la tenista, liberar su frustración le permite evitar descargar su enojo contra su equipo.

"Me conozco. No quiero arremeter contra mi equipo. Son buena gente. No se lo merecen", señaló la campeona del US Open, quien reconoció que es una persona sensible y que necesita canalizar sus emociones para no afectar a quienes la rodean.



Coco Gauff releases her frustrations after a disappointing defeat in the Australian Open quarter-finals

Gauff aseguró que intentó desahogarse fuera de la pista y lejos de las cámaras. "No intento hacerlo en la cancha delante de niños ni cosas así. Simplemente necesito liberar mis emociones; si no, voy a ser irritable con la gente que me rodea", explicó.

La jugadora de 21 años también reconoció que su rendimiento estuvo lejos de su nivel habitual. "Sentí que nada funcionaba: el revés, la derecha, las devoluciones", dijo, aunque atribuyó parte de sus dificultades al buen desempeño de Svitolina.

"Los malos días muchas veces los provoca tu rival. Ella jugó muy bien", añadió.

Sobre la imagen viral, Gauff admitió que pensó que se trataba de un momento privado. "Intenté ir a un lugar donde no hubiera cámaras, pero obviamente las había", comentó, sugiriendo que los espacios realmente privados en el torneo son limitados.

Pese a la polémica, la estadounidense afirmó que no se arrepiente de su reacción y defendió la importancia de gestionar la frustración de forma controlada.

Svitolina, por su parte, avanzó a las semifinales del torneo, donde se enfrentará a la número uno del mundo, la bielorrusa Aryna Sabalenka.