Carlos Alcaraz no se quedó callado sobre la polémica de Jannik Sinner en Australian Open

El español Carlos Alcaraz se refirió este domingo al incidente ocurrido durante el partido del italiano Jannik Sinner de la víspera, marcado por la interrupción del encuentro para cerrar el techo por calor extremo y reconoció que la nueva norma "le vino bien" al italiano.

"Si es una regla nueva y está escrita así, al final se tiene que hacer lo que las reglas dicen", afirmó el murciano, en relación al cierre del techo de la pista cuando se alcanzó una cierta temperatura y que fue positivo para Sinner ya que antes del mismo se encontraba visiblemente debilitado por calambres en las piernas.

Alcaraz explicó que siguió el partido de Sinner y estuvo atento a lo sucedido ante la posibilidad de un futuro cruce entre ambos. "Me gusta ver los partidos de Jannik, ver cómo va, lo que pasa, ante un posible encuentro con él", señaló el murciano este domingo ante los medios.

El incidente, que generó debate por el momento en el que se detuvo el partido y la gestión de las pausas, coincidió con un contexto de calor intenso, con temperaturas cercanas a los 40 grados, un factor que Alcaraz subrayó como determinante en el rendimiento físico de los jugadores.



"Yo entrené 35 minutos ese día, pero ya pude notar el calor, y jugar un partido en esas condiciones es brutal", reconoció.

Publicidad

Sobre la decisión arbitral y la aplicación de la normativa en el encuentro de Sinner, Alcaraz evitó pronunciarse de manera concluyente, al asegurar que no conoce con exactitud el contenido de la nueva regla.

"He visto que esa norma es nueva este año y no sé hasta qué punto dice si se debe parar en juegos pares, en juegos impares o si se debió parar o no. Yo ahí no me puedo meter porque no sé exactamente lo que dice", afirmó.

Publicidad

Aun así, admitió que la resolución del episodio terminó favoreciendo al italiano. "Como alguien dijo, al final salió favorecido Jannik. Hablando de ayer, esa regla le vino bien", comentó.

El español también reflexionó sobre las consecuencias físicas que pueden dejar los partidos disputados en condiciones extremas.

"La verdad es que esos partidos son complicados. Yo he jugado partidos en los que he tenido rampas y luego físicamente lo he notado en los días posteriores", explicó.

"Al día siguiente, sobre todo, estás más cargado, con más agujetas, y eso puede perjudicar si le metes más intensidad o más horas al cuerpo de la cuenta", añadió.