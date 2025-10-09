Síguenos en::
Gol Caracol  / “Terminó el Padre Nuestro y Miguel Ángel Russo falleció”; así fueron sus últimos momentos

“Terminó el Padre Nuestro y Miguel Ángel Russo falleció”; así fueron sus últimos momentos

La revelación fue hecha por Gustavo Belloso, presidente del club Rosario Central de Argentina y persona que estaba con el DT en el momento del deceso.

Por: Edwin Cañón
Actualizado: 9 de oct, 2025
Miguel Ángel Russo, así fueron sus últimos momentos antes de morir.jpg
Miguel Ángel Russo, revelaron detalles de sus últimos momentos
Foto: Boca Jrs.

