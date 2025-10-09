“Terminó el Padre Nuestro y Miguel Ángel Russo falleció”; así fueron sus últimos momentos

El entrenador argentino Miguel Ángel Russo, campeón de Colombia con Millonarios en 2017 y quien venía siendo entrenador de Boca Juniors, murió el miércoles 8 de octubre de 2025 a los 69 años de edad luego de batallar contra diferentes complicaciones que deterioraron su salud tras haber sido tratado de un cáncer de próstata 8 años atrás, cuando estaba con el elenco azul de Bogotá.

Y aunque su familia pidió que los médicos que lo atendían no publicaran informes oficiales sobre su condición, salieron a flote datos no conocidos de sus últimos momentos de vida, pues falleció en su casa de Buenos Aires rodeado de sus seres queridos.

Fue así como uno de los presentes en la vivienda salió a los medios de comunicación a contar cómo fue la partida de Russo, que en el último mes debió ser hospitalizado 3 veces por diferentes males, como una infección urinaria, deshidratación y demás.



Así fueron los últimos momentos de Miguel Ángel Russo

Gustavo Belloso, presidente de Rosario Central, uno de los clubes en los que Russo forjó su carrera como entrenador y en el que ganó varios títulos, entre los que se encuentra un ascenso a primera división, sacó a flote pormenores del fallecimiento.

El dirigente, cercano a la familia y amigo del DT, estuvo en la residencia cuando el estratega dio el último suspiro y así lo relató en declaraciones entregadas a Radio Mitre, donde señaló que la muerte del timonel se dio después de la oración de un sacerdote que estaba acompañándolo.



“El momento final, la mujer ahí necesitaba un padre porque ya estaba medio en desenlace, llamamos a la AFA y a la hora teníamos un cura ahí, que le dio una bendición. Y ese fue el momento final, todos rodeándolo, rodeando la bendición, el cura que dijo unas palabras muy lindas de cómo es el paso al cielo”, relató en inicio.

Y detalló: “De la mano de su señora, cuando se terminó de rezar el Padre Nuestro, falleció Miguel”. Por último, el directivo dijo que Russo “se fue en paz” debido a que era un “tipo sumamente respetado y querido”.

Acá, las declaraciones del dirigente:

🗣️ “DE LA MANO DE SU SEÑORA, SE TERMINÓ DE REZAR EL PADRE NUESTRO Y FALLECIÓ”.



💬 La estremecedora confesión de Gonzalo Belloso sobre MIguel Ángel Russo.



📻 Mirá Radio Mitre las 24 horas en https://t.co/O0LrK1A0Os pic.twitter.com/iLRkDBfaTL — Radio Mitre (@radiomitre) October 9, 2025