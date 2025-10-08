¿De qué murió Miguel Russo, extécnico campeón con Millonarios?

Miguel Ángel Russo, entrenador argentino con más de 30 años de trayectoria y quien se desempeñaba como técnico de Boca Juniors, falleció este miércoles a los 69 años, según confirmaron a EFE fuentes familiares.

El entrenador se enfrentaba desde 2017 a un cáncer de próstata, al que se le sumó luego de vejiga. Se encontraba de licencia médica desde finales de septiembre, bajo cuidados especiales en su domicilio, alejado de su cargo del tradicional cuadro argentino.

Según medios argentinos, la condición de salud del argentino se fue deteriorando en las últimas semanas y por eso fue hospitalizado en, por lo menos, tres oportunidades en el mes de septiembre pasado. Ya en estos últimos días se aseguró que muchos de sus allegados y más cercanos estaban pasando por su hogar para despedirse, ya que no se dieron esperanzas desde lo médico.

"'Miguelo', como era conocido, había desmejorado en los últimos tiempos por el avance de un cáncer que le habían diagnosticado en 2017, cuando estaba al frente de Millonarios en Colombia", escribió 'TyC Sports'.



Miguel Ángel Russo cuando fue técnico de Millonarios - Foto: Colprensa

Estando en Bogotá fue tratado por especialistas, a los que posteriormente les agradeció por sus buenos oficios y atenciones recibidas. Para ese 2017, en los partidos definitivos, el que se encargó de sentarse en el banquillo fue el también argentino Hugo Ernesto Gottardi.

Hay que indicar que aunque mejoró ostensiblemente en su condición y dirigió a clubes como Alianza Lima, de Perú; Cerro Porteño, de Paraguay; Al Nassr, de Arabia Saudita; Rosario Central, San Lorenzo y Boca Juniors, de su país; en la segunda etapa con los 'xeneizes', que empezó justo antes del Mundial de Clubes de este 2025; se le observó deteriorado físicamente y con bajo peso. Además, en algún partido se le notó dormido en el banquillo, hecho que levantó aún más las alarmas.

Cabe recordar que en el último tiempo su más reciente aparición en la sede de Boca se dio el pasado 23 de septiembre, cuando quedó una postal en la que se fundió en un abrazo con Juan Román Riquelme, cabeza directiva del equipo azul y oro.