Síguenos en::
Tendencias:
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
MUNDIAL SUB-20
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / ¿De qué murió Miguel Russo, extécnico campeón con Millonarios?

¿De qué murió Miguel Russo, extécnico campeón con Millonarios?

En los últimos minutos, los medios argentinos e internacionales han reportado sobre el fallecimiento del entrenador de 69 años y que estuvo en el banquillo de Boca Juniors recientemente.

Por: Jhonatan David Reyes Rubio
Actualizado: 8 de oct, 2025
Comparta en:
Miguel Russo, exDT de Millonarios y Boca Juniors que falleció en Buenos Aires, Argentina.
Miguel Russo, exDT de Millonarios y Boca Juniors que falleció en Buenos Aires, Argentina.
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad