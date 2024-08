'Tino' Asprilla, en el Desafío: el día en el que le se olvidó jugar con pantaloncillos

Faustino 'el Tino' Asprilla no es solamente famoso por sus impresionantes descolgadas por la banda o por sus gambetas y calidad dentro de los terrenos de juego. Tampoco por sus goles o habilitaciones perfectas en los diferentes clubes en los que jugó o en los compromisos de la Selección Colombia de mayores. También son reconocidos, uno a uno sus comentarios jocosos y que producen sonrisas, por la particular forma en la que recrea sus vivencias en su extensa y exitosa carrera deportiva.

En pleno Desafío, de Caracol Televisión, y entre todas las situaciones que allí pasan, el tulueño no ha desaprovecha los espacios de esparcimiento para recordar diferentes episodios sucedidos con él, en medio de sus partidos, concentraciones o viajes.

Así las cosas, en un partido de preparación entre Colombia y Chile, jugado en la cancha de El Campín el 6 de junio de 1993, al 'Tino' le tomaron una particular foto, en la que quedaron en evidencia sus dotes masculinas.

"Vengo por primera vez a la convocatoria de la Selección Colombia de mayores. En Italia cuando jugaba nos daban licras pantaloncillos y eso, no pasaba en la selección. Uno tenía que traerlo. Yo jugaba el partido y me iba para Tuluá. Resulta que mandé todo las maletas para el aeropuerto, cuando llegué al estadio me di cuenta que llevaba los pantaloncillos solamente para viajar. Entonces dije que jugaría sin ellos, porque la pantaloneta era larga. Pero me di cuenta que no era tan así como creía, cada que corría se me salía", contó Asprilla inicialmente.

Faustino Asprilla, exjugador de la Selección Colombia y de Atlético Nacional. Foto: Getty Images

El otrora atacante siguió y complementó. "Una muchacha me tomo esa foto y vio algo raro; pero era en blanco y negro. Cuando lo sacaron en una revista, eso le dio la vuelta al mundo, porque estaba entre los cinco mejores jugadores del mundo", expresó Asprilla, mientras captaba la atención de los finalistas del reconocido reality, que tiene impresionantes cifras de audiencia.