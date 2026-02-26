Síguenos en:
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Neymar anotó doblete y le dio su primer triunfo a Santos en el Brasileirao; 2-0 sobre Vasco da Gama

Neymar anotó doblete y le dio su primer triunfo a Santos en el Brasileirao; 2-0 sobre Vasco da Gama

El astro brasileño Neymar apareció con dos goles en el Santos y doblegó al Vasco da Gama que contó en cancha con los colombianos Johan Rojas, Carlos Andrés Gómez y Marino Hinestroza.

Por: EFE
Actualizado: 26 de feb, 2026
Neymar en el Santos vs. Vasco da Gama.
