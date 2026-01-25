Christian González y la intercepción que metió a los New England Patriots en el Super Bowl

Los New England Patriots vencieron este domingo a los Denver Broncos por 7-10 y sellaron el pase a su duodécimo Super Bowl en un partido marcado por una intensa tormenta de nieve que prácticamente anuló el juego en la segunda mitad.

Los Patriots nunca habían ganado una eliminatoria en Denver. Los Broncos habían logrado la victoria en los cuatro precedentes, incluidas las finales de conferencia de las temporadas 2013 y 2015.

Pero la tormenta que irrumpió en un partido que había empezado con sol y excelentes condiciones, sumado al obstáculo para los Broncos de jugar con un mariscal de campo sin experiencia ni ritmo, hizo que este domingo los Patriots cambiaran la historia.

El Super Bowl LX se disputará el 8 de febrero en el Levi's Stadium de Santa Clara (California), hogar de los San Francisco 49ers.



Será el duodécimo Super Bowl para los Patriots -nadie ha disputado tantos-, que buscarán su séptimo título Vince Lombardi para dejar atrás a los Pittsburgh Steelers y convertirse así en el equipo más laureado de la historia.

Los Patriots esperan a su rival para el Super Bowl entre los Rams de Los Ángeles y los Seahawks, que este mismo domingo disputarán en Seattle la final de la Conferencia Nacional.

La tormenta irrumpe en Denver

Jarrett Stidham asumió una misión casi imposible al tomar el mando de los Broncos que estaban a un paso del Super Bowl, dos años después de haber lanzado su último pase de 'touchdown'.

Bo Nix, el mariscal de campo titular, sufrió una lesión en el hombro en el partido anterior y fue operado esta semana.

El desafío para Stidham era mayúsculo, con una experiencia de juego en la NFL casi testimonial pese a acumular siete temporadas en la liga.

Stidham se mostró muy seguro de inicio y sorprendió en la segunda serie ofensiva de los Broncos con dos jugadas de mucho mérito que pondrían a Denver por delante.

Primero con un pase de 42 yardas para Marvin Mims y luego con un pase de anotación para Courtland Sutton desde la zona de anotación. 'Touchdown' en una serie de 5 jugadas y 59 yardas en menos de dos minutos. Todo era posible en Denver.

Después de esa primera anotación, a Stidham le costó hilar jugadas ante la férrea defensa de los Patriots, mientras que Nueva Inglaterra, poco a poco, iba generando peligro.

El empate llegó a unos dos minutos del descanso, con un 'touchdown' de Drake Maye a la carrera desde la zona roja. Maye, el 'quarterback' de los Patriots, será el mariscal de campo más joven titular un Super Bowl desde Dan Marino.

Aún hubo tiempo para dos intentos lejanos de 'field goal' antes del medio tiempo, uno para cada equipo, ambos fallados. El viento empezaba a aparecer en Denver, preludio de lo que sería el segundo tiempo.

Al salir de vestuarios, la nieve había empezado a caer sobre el Empower Field at Mile High, una nevada que en pocos minutos se convirtió en una fuerte tormenta que impediría la visibilidad y el juego.

El venezolano Andy Borregales anotó un gol de campo desde 23 yardas en el tercer cuarto, antes de que fuese demasiado tarde. Quedaba tiempo, pero las condiciones no daban para jugar.

Tanto Borregales como Will Lutz fallaron otro intento de 'field goal' cada uno, los jugadores resbalaban y las ofensivas no avanzaban. Además, el uniforme blanco de los Patriots los hacía prácticamente invisibles.

Stidham pudo convertirse en héroe en los instantes finales, pero su pase de más de 30 yardas para Mims lo interceptó el colombiano Christian González, perfectamente mimetizado con la nieve.