Tras la trágica muerte de Diogo Jota, el Liverpool tomó decisión que marca su pretemporada

El Liverpool ha decidido cancelar los primeros exámenes de rendimiento de pretemporada a los jugadores que tenía previsto realizar este viernes por el fallecimiento del futbolista Diogo Jota.

Los 'reds' habían programado para este viernes las primeras pruebas a los jugadores tras las semanas de vacaciones, pero dada las circunstancias, no será hasta el lunes cuando estos se reincorporen para los entrenamientos.

Jota, al que los doctores habían desaconsejado volar por una operación en el pulmón, viajaba de Oporto a Santander en coche en el momento del accidente. Su intención era coger el ferry y llegar a Portsmouth, para trasladarse de ahí a Liverpool e incorporarse a los preparativos del Liverpool.

El conjunto de Arne Slot jugará su primer amistoso el 13 de julio contra el Preston North End, antes de dirigirse a Asia, donde jugará el 26 de julio contra el Milan en Hong Kong, y el 30 de julio contra el Yokohama Marinos en Japón.

Después jugarán dos partidos contra el Athletic Club de Bilbao, el 4 de agosto, antes de jugar la Community Shield contra el Crystal Palace, el 10 de agosto, y comenzar la Premier League cinco días después en Anfield contra el Bournemouth.



Van Dijk promete "estar siempre ahí"

Virgil van Dijk y Luis Díaz, en el Liverpool. Getty Images.

El neerlandés Virgil Van Dijk, defensa central y capitán del Liverpool, prometió al futbolista Diogo Jota, fallecido este jueves en un accidente de tráfico en Zamora (España), que estará "siempre ahí" para su familia.

"No me lo puede creer, de verdad que no me lo puedo creer. Estoy completamente destrozado. Qué ser humano, qué jugador y, sobre todo, qué increíble hombre de familia. Significabas mucho para todos nosotros y lo seguirás haciendo. Es inimaginable para tu familia perder a dos hijos, a un marido y a un padre. Es tan cruel e injusto. Mi corazón se ha roto por toda tu familia, por Rute y por tus hijos", dijo Van Dijk en un mensaje en redes sociales.

"Te prometo que en estos tiempos tan difíciles y más allá, siempre estaremos ahí para tu familia", añadió el jugador holandés.

"Ha sido un privilegio de haber jugado contigo y haber sido tu amigo fuera de él. Te extrañaremos siempre y nunca te olvidaremos", agregó.