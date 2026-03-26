Síguenos en:
Tendencias:
VUELTA A CATALUÑA 2026
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Turquía sigue ilusionado con estar en el Mundial 2026; venció 1-0 a Rumania

Turquía sigue ilusionado con estar en el Mundial 2026; venció 1-0 a Rumania

Un gol de Arda Güler le significó la posibilidad a Turquía de seguir con la posibilidad de estar en el próximo Mundial 2026. El pasaporte se lo jugará el próximo martes.

Por: EFE
Actualizado: 26 de mar, 2026
Comparta en:
La Selección Turquía le ganó a Rumania gracias a un gol de Arda Güler.
La Selección Turquía le ganó a Rumania gracias a un gol de Arda Güler.
Getty

Publicidad

Publicidad

Publicidad