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Gol Caracol  / Argentina vs. Mauritania, EN VIVO: hora y dónde ver por TV el partido de cara al Mundial 2026

Argentina vs. Mauritania, EN VIVO: hora y dónde ver por TV el partido de cara al Mundial 2026

La actual campeona del mundo Argentina, se enfrentará esté viernes en un encuentro amistoso antes de la fiesta del mundo contra el seleccionado de Mauritania; esto es lo que tiene que conocer.

Por: EFE
Actualizado: 26 de mar, 2026
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Argentina vs. Mauritania
Argentina vs. Mauritania
AFP

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