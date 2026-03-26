Argentina vs. Mauritania, EN VIVO: hora y dónde ver por TV el partido de cara al Mundial 2026

La selección argentina enfrentará este viernes a Mauritania en el primero de los dos amistosos que disputará en los próximos días en Buenos Aires para ultimar detalles de cara al Mundial 2026, y que fueron programados tras la cancelación de la Finalissima ante España.

El choque entre el vigente campeón del mundo y el conjunto africano tendrá lugar en el estadio La Bombonera, hogar del club Boca Juniors, y marcará el comienzo de la despedida previa al Mundial y frente a su público del plantel argentino, que incluye al capitán Lionel Messi, a Emiliano Martínez y a Julián Álvarez, entre otras figuras.

Para Messi también podría ser uno de sus últimos partidos con el uniforme celeste y blanco en su tierra, previo al duelo del próximo martes 31 ante Zambia y a algún amistoso de despedida después del Mundial.

La fecha FIFA que comienza esta semana resultó accidentada para la Albiceleste. En primer lugar, el conflicto en Medio Oriente obligó a relocalizar la Finalissima, que iba a disputarse este viernes en Catar, pero las negociaciones entre la UEFA y la Conmebol fracasaron y el partido fue cancelado entre reproches cruzados desde ambos lados del Atlántico.



La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) pactó entonces un amistoso para el 31 de marzo en Buenos Aires contra Guatemala, que finalmente fue impedida por una reglamentación de FIFA que prohíbe a un seleccionado jugar en dos continentes diferentes durante la misma fecha.

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La AFA reaccionó rápido y programó los partidos ante Mauritania y Zambia para que el equipo pudiera continuar los ensayos previos a la cita mundialista y el entrenador Lionel Scaloni tuviera la oportunidad de probar a algunos jugadores pensando en la lista definitiva para la competición que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Logo AFA

Algunos de los nombres más jóvenes de la actual convocatoria, como Joaquín Panichelli o Franco Mastantuono, buscarán demostrar en estos amistosos sus cualidades para convencer a Scaloni de que se merecen un lugar en el Mundial, algo que también buscarán otros más experimentados como José López y Marcos Senesi.

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Más allá de que estos duelos servirán de ensayo para el entrenador y permitirán al público argentino despedir a su equipo, la elección de rivales ha desatado críticas del periodismo especializado local y de algunos aficionados por no representar un desafío futbolístico real para Argentina. Mauritania ocupa el puesto 115 en el ranking de la FIFA y Zambia se ubica 91, y ambos fueron eliminados en las instancias iniciales de las eliminatorias africanas para el Mundial 2026.



Hora y dónde ver Argentina vs. Mauritania, previo al inicio del mundial Fecha: viernes 27 de marzo.

Hora: 6:15 p.m. (hora Colombia).

Estadio: : La Bombonera, Buenos Aires.

Transmisión: Disney Plus - ESPN.

Argentina vs. Mauritania AFP

Alineaciones probables:

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico; Thiago Almada, Rodrigo de Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister; Lionel Messi y Julián Álvarez.

Mauritania: Babacar Diop; Khadim Diaw, Demine Saleck, Jordan Lefort, Lamine Ba; Maata Magassa, Moctar El Hacen El Id, Sidi Yacoub; Sidi Bouna Amar, Idrissa Thiam y Mamadou Sy.