Vuelta a Cataluña 2026, EN VIVO: hora y dónde ver la etapa 5 con Jonas Vingegaard y Nairo Quintana

Tras cuatro jornadas decididas al esprint en la Vuelta a Cataluña 2026, el pelotón afrontará, al fin, el primer final en alto de la presente edición de la ronda catalana. Si el viento lo permite, la etapa entre la Seu d'Urgell y el Coll de Pal, en la Molina, será la más exigente de la carrera con 4.455 metros de desnivel positivo a lo largo de 155,3 kilómetros.

Se prevé una jornada de alta montaña con el Port Colldarnat, un coloso de primera categoría conocido como 'el Stelvio Catalán' por las emblemáticas curvas que dibuja su ascenso, el Coll de Josa, de segunda, y los grandes porcentajes de desnivel del Coll de Fumanya y la Collada Sobirana.

Estas dos últimas cimas son de primera y no darán descanso a los ciclistas hasta la llegada al temido Coll de Pal, un escollo de categoría especial de 18 kilómetros al 7% de desnivel. Todo apunta a que Godon cederá el maillot de líder.



Perfil y altimetría en la etapa 5 de la Vuelta a Cataluña 2026

Perfil y altimetría en la etapa 5 de la Vuelta a Cataluña 2026. Procycling Stats.

¿Quién ganó la etapa 4 de la Vuelta a Cataluña 2026?

El británico Ethan Vernon fue el ganador este jueves en la cuarta etapa de la Volta ciclista a Cataluña, con meta en Camprodón, al superar al esprint al francés Dorian Godon, que conservó el maillot de líder.



Debido a un viento de 90 km/h en el lugar inicialmente previsto para el final de etapa, la misma fue recortada unos veinte kilómetros y se vio privada de una llegada en alto en la estación de deportes de invierno de Vallter, a más de 2.000 metros de altitud.

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Godon, ganador de dos etapas en esta Volta, supera en la clasificación general a un trío estelar: el británico Tom Pidcock está a 13 segundos, el belga Remco Evenepoel a 14 segundos y el dos veces ganador del Tour de Francia Jonas Vingegaard a 24 segundos.

Pidcock, que fue tercero en el esprint, se vio benefiado al conseguir 9 segundos de margen sobre Vingegaard gracias a las bonificaciones acumuladas en el día.

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La etapa resultó tranquila, por momentos aburrida, después de esa amputación del tramo final, inicialmente previsto para una llegada en alto.