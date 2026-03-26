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Gol Caracol  / Ciclismo  / Vuelta a Cataluña 2026, EN VIVO: hora y dónde ver la etapa 5 con Jonas Vingegaard y Nairo Quintana

Vuelta a Cataluña 2026, EN VIVO: hora y dónde ver la etapa 5 con Jonas Vingegaard y Nairo Quintana

Este viernes 27 de marzo, la cuarta jornada de la Vuelta a Cataluña 2026 tendrá un recorrido de 155 kilómetros entre las localidades de La Seu d'Urgell y La Molina/Coll de Pal.

Por: Caracol Sports
Actualizado: 26 de mar, 2026
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Jonas Vingegaard, ciclista danés.
Jonas Vingegaard, ciclista danés.
Getty Images.

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