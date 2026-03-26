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Gol Caracol  / España vs. Serbia, EN VIVO: hora y dónde ver el partido de preparación previo al Mundial 2026

España vs. Serbia, EN VIVO: hora y dónde ver el partido de preparación previo al Mundial 2026

Luego de que el encuentro de la Finalissima fuera cancelado, la selección de España se prepara para un encuentro con su similar de Serbia, antes de iniciar el Mundial.

Por: EFE
Actualizado: 26 de mar, 2026
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España vs. Serbia
España vs. Serbia, amistoso previo mundial 2026
AFP

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