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Gol Caracol  / Turquía vs. Italia, EN VIVO; hora y dónde ver por TV el partido de Liga de las Naciones

Turquía vs. Italia, EN VIVO; hora y dónde ver por TV el partido de Liga de las Naciones

Este lunes, Turquía e Italia se enfrentan por la fecha 2 de la Liga de las Naciones. Ambos llegan con la necesidad de cosechar su primer triunfo en esta edición del torneo europeo de selecciones.

Por: EFE
Actualizado: 27 de sept, 2026
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Turquía vs. Italia.
Turquía vs. Italia.
Getty Images.

El seleccionador italiano, Roberto Mancini, dejó a diez jugadores en Italia y prepara varios cambios en el equipo para el partido del lunes contra Turquía, correspondiente a la segunda jornada de la Liga de Naciones, después de perder 0-2 en su estreno en Roma tras regresar al banquillo de la "Azzurra".

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Nicolò Barella, Gianluca Mancini, Diego Coppola, Daniel Maldini, Honest Ahanor, Samuele Inacio, Eddy Kouadio, Massimo Pessina, Samuele Ricci y Mohamed Alí Zoma no viajarán a Bursa (Turquía) y seguirán entrenándose en Coverciano, el complejo deportivo de la Federación Italiana de Fútbol (FIGC) situado en Florencia, de cara a los siguientes partidos contra Francia (2 de octubre) y Turquía de nuevo (5 de octubre).

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Nicolò Zaniolo tampoco estará ante Turquía y regresará a casa por problemas físicos.

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Mancini introducirá cambios respecto al equipo que perdió contra Bélgica en el debut de Italia en la competición.

En defensa, Michael Kayode podría ocupar el lateral derecho en lugar de Giovanni Di Lorenzo, mientras que Alessandro Bastoni regresará al once después de cumplir su sanción.

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Giorgio Scalvini acompañaría a Bastoni en el centro de la defensa, mientras que Riccardo Calafiori y Matteo Ruggeri se disputan el puesto en el lateral izquierdo.

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En el centro del campo, Davide Frattesi tiene opciones de ser titular después de jugar la segunda parte contra Bélgica. Rolando Mandragora también podría entrar en el once, mientras que Sandro Tonali podría descansar tras disputar los 90 minutos del primer partido.

En ataque, Giacomo Raspadori aparece como una de las opciones para acompañar a Moise Kean y Francesco Pio Esposito.

Italia se enfrentará a Turquía este lunes, en un encuentro en el que ambos equipos buscan sus primeros puntos en la Liga de Naciones.

Hora y dónde ver Turquía vs. Italia

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Fecha: lunes 28 de septiembre.

Hora: 1:45 p.m. (hora Colombia).

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Estadio: Timsah Arena, en Bursa.

Transmisión: ESPN - Directv Sports.

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