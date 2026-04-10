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Gol Caracol  / Un nuevo escándalo sacude al Mundial 2026; ya hubo un pronunciamiento oficial

Un nuevo escándalo sacude al Mundial 2026; ya hubo un pronunciamiento oficial

A falta de pocos meses para que ruede la pelota en el Mundial 2026, con sede en Estados Unidos, México y Canadá, surgió otra problemática, con denuncia incluida.

Por: EFE
Actualizado: 10 de abr, 2026
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Imagen de referencia del trofeo que se le entregará al campeón del Mundial 2026
Imagen de referencia del trofeo que se le entregará al campeón del Mundial 2026
AFP

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