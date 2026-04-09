Titular de Selección Colombia, en la mira de equipo italiano; ¿lo venderán antes del Mundial 2026?

El mercado de fichajes en Europa comienza a calentarse y, según la información revelada por el experto en transferencias Gianluca Di Marzio, el nombre de Richard Ríos ha escalado hasta la cima de las prioridades del Nápoles. El club italiano busca recuperar su dominio en la Serie A y ha identificado en el colombiano, que fue comprado por parte del Benfica de Portugal al Palmeiras, de Brasil, el perfil ideal para transformar su zona medular.

Tras una serie de evaluaciones internas, Ríos se ha consolidado como el primer gran objetivo de traspaso del conjunto napolitano. En las últimas horas, diversas fuentes cercanas al club han confirmado que el interés no es solo un sondeo superficial, sino una intención firme de llevar al mediocampista al Estadio Diego Armando Maradona.

El Director Deportivo del Nápoles, Giovanni Manna, lidera personalmente las gestiones. Manna lleva días trabajando intensamente en la operación, manteniendo contactos concretos tanto con los agentes del futbolista como con intermediarios clave en Portugal.

La llegada de Ríos a Italia no será sencilla ni económica. El contexto actual del jugador es el siguiente:



Fichaje previo: Fue adquirido por el Benfica el verano pasado por una cifra de 27 millones de euros .

Fue adquirido por el el verano pasado por una cifra de . Valor de mercado actual: Debido a su rendimiento y proyección, se estima que cualquier acuerdo para dejar salir al colombiano requeriría una oferta mínima de 30 millones de euros.

El Nápoles parece estar dispuesto a entrar en la puja, centrando su estrategia de reclutamiento en la liga portuguesa, un mercado que consideran atractivo tanto por la calidad de los talentos como por las situaciones contractuales favorables que han detectado recientemente.

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En este tema, también hay que contar con que Ríos es uno de los jugadores de confianza del entrenador Néstor Lorenzo en la Selección Colombia y que seguramente estará, de no mediar inconvenientes de última hora, en el listado para encarar el Mundial de 2026. De hecho, en los más recientes partidos de los 'cafeteros' frente a Croacia (1-2) y con Francia (1-3), el polivalente mediocampista fue titular.

Ante esa situación, es poco probable que Benfica quiera entablar una negociación previa a la Copa del Mundo, como quiera que tendrán esperanzas de que un buen desempeño de Ríos lo podría poner en una valoración diferente a la actual.

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Richard Ríos, futbolista colombiano en el Benfica de Portugal - Foto: Benfica Oficial

Nota elaborada con la IA Gemini