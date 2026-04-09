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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Titular de Selección Colombia, en la mira de equipo italiano; ¿lo venderán antes del Mundial 2026?

Titular de Selección Colombia, en la mira de equipo italiano; ¿lo venderán antes del Mundial 2026?

En el fútbol europeo comienzan a presentarse rumores sobre el mercado de fichajes de cara al segundo semestre del año y las figuras de Selección Colombia están en boca de propios y extraños.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 9 de abr, 2026
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Richard Ríos Real Madrid vs Benfica
Richard Ríos en partido Real Madrid vs Benfica - Foto:
AFP

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