Una de las joyas de Argentina hace llorar a Scaloni; se lesionó de gravedad y el DT lo lamentó

El técnico de la selección argentina de fútbol, Lionel Scaloni, reconoció este lunes que su cargo al frente de la Albiceleste es "un lugar privilegiado" y afirmó que cuando ya no ocupe ese puesto lo lamentará "como todos los que han pasado por aquí".

En la conferencia de prensa brindada en el predio que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) tiene en Ezeiza (provincia de Buenos Aires) en vísperas del encuentro amistoso entre Argentina y Zambia, último que la vigente campeona del mundo jugará en casa antes del Mundial 2026, el entrenador de Pujato (provincia de Santa Fe) fue consultado sobre su lugar al frente del combinado nacional.

“¿Qué me seduce de seguir en la selección? Este es el lugar donde todo argentino desea estar. Es un lugar privilegiado. Seguramente cuando no esté aquí lo lamentaré como todos los que han pasado por aquí”, indicó el exfutbolista de, entre otros, los españoles Deportivo de La Coruña, Mallorca y Racing de Santander.

Desde que se hizo cargo de la selección, en 2018, Scaloni ha llevado al combinado argentino a dos títulos de Copa América (2021 y 2024), a la conquista de la Finalissima ante Italia, en 2022, y sobre todo al tercer Mundial absoluto de la historia de su país, en Catar 2022, después de los de Argentina 1978 y México 1986.



Más allá de las cuestiones relacionadas con el encuentro ante Zambia, que sucederá al disputado días atrás contra Mauritania (2-1 para la Albiceleste), también en 'La Bombonera' de Buenos Aires, Scaloni se refirió a futbolistas a los que sigue atentamente en las semanas previas a la cita de Estados Unidos, México y Canadá.

Selección de Argentina y un festejo de gol contra Colombia en la final de la Copa América. CARMEN MANDATO/Getty Images via AFP

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Entre ellos, fue consultado por el lateral del Sevilla Joaquín ‘Oso’ Martínez Gauna, sobre quien opinó que "es un jugador seleccionable" e integra esa nómina de jugadores a los que está atento "y lo viene haciendo bien en los últimos partidos".

“Estos dos meses se intentará estar cerca de ellos. Es complejo porque no hay que estarle mucho encima. Sabemos que la cabeza juega un papel importante, sobre todo en chicos que se juegan mucho”, completó Scaloni.

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En la última pregunta, y antes de concluir abruptamente la conferencia de prensa con lágrimas en sus ojos, el técnico argentino aludió a Joaquín Panichelli, quien estaba firmando una excepcional temporada como máximo goleador en la Ligue 1 francesa y sufrió una rotura de ligamentos cruzados de la rodilla derecha durante un entrenamiento de la Albiceleste.

🥺🇦🇷 Lionel Scaloni SE EMOCIONÓ hablando sobre la lesión de Joaquín Panichelli y TUVO QUE IRSE de la conferencia.



No pudo seguir hablando. 💔pic.twitter.com/L0kjhSJxlg — Sudanalytics (@sudanalytics_) March 30, 2026

“Es un chico que se ganó su posibilidad y luego de confirmarse sus estudios vino a hablar con nosotros y le dije que iba a volver a tener una posibilidad”, indicó el técnico.

Joaquín Panichelli jugador argentino AFP