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Gol Caracol  / Una de las joyas de Argentina hace llorar a Scaloni; se lesionó de gravedad y el DT lo lamentó

Una de las joyas de Argentina hace llorar a Scaloni; se lesionó de gravedad y el DT lo lamentó

El delantero del Racing Club, Joaquín Panichelli, luego de haber realizado una gran temporada con su club, le dirá adiós al sueño del Mundial 2026, luego de su más reciente lesión.

Por: EFE
Actualizado: 30 de mar, 2026
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Lionel Scaloni
Lionel Scaloni técnico de Argentina
AFP

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