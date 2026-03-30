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Gol Caracol  / El Tribunal de Nantes tumba la demanda del Cardiff contra el club francés, por el caso Emiliano Sala

El Tribunal de Nantes tumba la demanda del Cardiff contra el club francés, por el caso Emiliano Sala

El fallo judicial niega la responsabilidad del club francés en el accidente aéreo del 2019 del argentino Emiliano Sala, y obliga al equipo británico a cubrir los gastos legales.

Por: EFE
Actualizado: 30 de mar, 2026
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Emiliano Sala
Emiliano Sala
AFP

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