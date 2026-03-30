El Tribunal de Nantes tumba la demanda del Cardiff contra el club francés, por el caso Emiliano Sala

El Tribunal de Comercio de Nantes desestimó la demanda de indemnización del Cardiff, quien pedía al club de fútbol del Nantes 122,2 millones de euros por la muerte del argentino Emiliano Sala, quein fallecio en un accidente de avión en enero de 2019. El club galés fue además condenado a pagar 480.000 euros al Nantes, repartidos en 300.000 por prejuicio moral y 180.000 por gastos de representación legal.

El Cardiff demandaba al club del oeste de Francia 122,2 millones de euros por "los daños sufridos" debido a que Sala nunca llegó a jugar con los colores del Cardiff, al fallecer en el canal de la Mancha, en el trayecto de Francia a Gales.

Esos 122,2 millones vienen de un cálculo con una escala de puntos y goles esperados realizados por el club galés, que consideró que no contar con el argentino contribuyó a que bajase a la Segunda inglesa en 2019, el año de la tragedia, lo que hizo que sus ingresos cayesen drásticamente.

El delantero argentino murió a los 28 años en un siniestro de un avión privado ocurrido el 21 de enero de 2019, cuando se iba a incorporar al Cardiff, que había acordado pagar al Nantes 17 millones de euros por el jugador.



El Cardiff llevará al Nantes a los juzgados por el 'Caso Emiliano Sala' Foto: AFP

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La entidad británica tampoco tuvo éxito en convencer al Tribunal francés de que reconociese la culpa del Nantes por haber contado con Willie McKay como intermediario en la operación. Este agente organizó el vuelo privado que terminó en tragedia y en el que se apuntaron ciertas irregularidades.

Este se trata de un nuevo revés para los intereses de los 'Bluebirds', que se habían negado a desembolsar al Nantes los 17 millones de la transferencia por Salas.

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La FIFA y el Tribunal Arbitral del Deporte (TAD) ya dieron la razón al club francés en su derecho a recibir el pago de la transferencia de 17 millones, de la que el Cardiff ya ha pagado al menos cerca de la mitad