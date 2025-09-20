"Una vez se peleó con Cristiano Ronaldo; está loco, mal, no le importa quién eres"

Cristiano Ronaldo siempre se ha caracterizado por su profesionalismo. De hecho, compañeros, rivales y miles de seguidores resaltan su entrega y dedicación en el día a día. En Sporting Lisboa, Manchester United, Real Madrid, Juventus, Al Nassr y la Selección Portugal, ha dejado huella, con goles, títulos, asistencias y siendo un ejemplo.

Sin embargo, no todo ha sido 'color de rosa' a lo largo de su carrera. Parte de esa exigencia que lo ha llevado a ser uno de los mejores del mundo, se debe a que sus entrenadores lo han corregido y guiado. Prueba de ello es lo contado por Ángel Di María, quien fue compañero de 'CR7' en Real Madrid, donde juntos hicieron historia.

"La verdad es que José Mourinho está loco, mal. Empezaba a gritar en el vestuario, se peleaba con cualquiera y no le importaba quién eras. Una vez se peleó con Cristiano Ronaldo dentro del vestuario; le empezó a decir que no corría, que todos los demás corrían para él, pero no hacía lo que le pedían. No le importaba nada", reveló.

Pero no fue lo único. El argentino dio a conocer más historias sobre el estratega portugués, pero, esta vez, con él como protagonista. Y es que la relación de Di María con Mourinho fue buena; por eso, cuando fue confirmado como nuevo director técnico del Benfica, club al que 'el Fideo' le tiene un gran cariño, lo celebró y se alegró.

Cristiano Ronaldo celebró por partido doble con Al Nassr frente Al-Riyadh. AFP

"Una vez yo tenía cuatro amarillas. Me dijo: ‘Si te sacas amarilla en este partido, te doy cuatro días libres’. Y entré y metí una patada terrible, que casi fue roja directa. Me sacaron amarilla, me dio cuatro días libres y me fui con mi mujer a disfrutar y viajar. Un fenómeno. Conmigo siempre fue muy buena gente", recordó Ángel Di María.

En la actualidad, Ángel Di María hace parte de la nómina de Rosario Central, equipo de sus amores y en el que debutó como profesional. Pasó por Benfica, Real Madrid, Manchester United, PSG, Juventus, regresó al conjunto luso y, ahora, está en territorio argentino. Allí, es un ídolo y figura, soñando con gritar 'campeón' en el 2025.