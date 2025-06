"Sí pedían a Dayro Moreno para Selección Colombia, también hay que pedir a Hugo Rodallega"

Este martes, a las 7:30 de la noche,Santa Fe y Medellín jugarán el partido de ida de la final de la Liga Betplay I 2025 del fútbol colombiano, en la cancha del estadio El Campín. Y en la previa, en Gol Caracol hablamos con Wilder Medina, quien defendió los colores de los 'cardenales' en 2013 y 2014 y tuvo una amplia carrera deportiva.

El antioqueño, de 44 años, comenzó diciendo que "los dos son favoritos, han hecho bien las cosas, DIM se clasificó una fecha antes, a Santa Fe le tocó ganar el clásico ante Millonarios para clasificarse, pero ambos han hecho méritos para jugar esta final, y ser favoritos los dos. No me inclino con ninguno de los dos porque tienen argumentos para jugar esta final, el que cometa menos errores va a salir campeón".

Wilder Medina, exfutbolista colombiano en el balompié profesional. Foto: Gol Caracol.

¿Cómo ve la ofensiva del Medellín?

"Los delanteros del Medellín son jóvenes y rápidos, pueden hacerle daño a la defensa de Santa Fe, eso hay que tener cuidado porque también tienen hambre de título, como Luis Sandoval, Bryan León, el mismo Chaverra, que pasó por Santa Fe, creo que son jugadores que quieren marcar la diferencia y dejar su huella en Medellín y quieren hacer historia. Entonces yo creo que Santa Fe tiene que tener cuidado con estos jugadores. Se van a encontrar con una defensa tan sólida como la tiene Santa Fe, pero yo creo que son jugadores que pueden marcar la diferencia si los dejan. Seguro se tienen muy bien estudiados estos delanteros del DIM, para que no vayan hacerle daño y tenerlos muy bien controlados".

¿Cómo ve a Hugo Rodallega?

"¿Por quéRodallega anda tan bien en Santa Fe?, porque tiene amor propio, por esa intuición, además de jugador, es una excelente persona, que se cuida dentro y fuera de la cancha, es una gran líder, tiene hambre de título, no solo es el capitán, es el líder que necesita cualquier equipo y lo tiene Santa Fe. Además, es el goleador del torneo, a sus 39 años está demostrando que está mucho mejor que varios jugadores jóvenes, que apenas están comenzando y creen que ya han ganado todo. Hugo Rodallega lo ha ganado casi todo, y quiere seguir ganando cosas importantes. Voy a tirarles un dato, ¿por qué cuando hicieron tanta bulla para llamar a Dayro Moreno a la Selección Colombia, no pedían llamar a Hugo Rodallega? Es el goleador del FPC con 39 años, eso sí debería verlo Néstor Lorenzo y los comentaristas deportivos que he escuchado que piden a otros jugadores, pero no piden a Hugo Rodallega".

¿Qué es lo mejor de Santa Fe?

"Lo más importante para Santa Fe y ganar esa final, es el amor propio que cada jugador tiene por la camiseta, ante las críticas del comentarista deportivo se hicieron fuertes, cuando dijeron que no podían hacerle nada a Millonarios y que no le iban a ganar, y ante esas críticas se volvieron tan fuertes que sus mismos jugadores de jerarquía como Daniel Torres, Hugo Rodallega, Mosquera Marmolejo que se hizo grande en el arco, contagiaron a sus demás compañeros. Ahí, sintieron ese amor por la institución y sacaron ese partido adelante contra Millonarios, y seguramente esa será una de las motivaciones para ganar esta final. Además, el apoyo de la hinchada creo que ha sido fundamental para que Santa Fe salga a ganar la final, se sabe que son 180 minutos, pero la va a querer ganar, desde acá desde casa".