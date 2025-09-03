Publicidad

Gol Caracol  / Uruguay, a sellar el paso al Mundial contra una Perú que espera un milagro para clasificar

Uruguay, a sellar el paso al Mundial contra una Perú que espera un milagro para clasificar

Este jueves se medirán Uruguay y Perú, selecciones que viven presentes distintos en las Eliminatorias Sudamericanas de cara al Mundial de 2026. Una está casi lista y otra con pocas chances.

Uruguay vs Perú
Uruguay vs Perú en Eliminatorias - Foto:
AFP
Por: EFE
|
Actualizado: septiembre 03, 2025 08:46 p. m.