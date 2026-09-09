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Gol Caracol  / Vasco da Gama anunció flamante fichaje, tras empatar con Santa Fe en Copa Sudamericana

Vasco da Gama anunció flamante fichaje, tras empatar con Santa Fe en Copa Sudamericana

Este miércoles, Vasco da Gama se pronunció en redes sociales, confirmando la llegada de un talentoso jugador desde el fútbol argentino. ¿De quién se trata?

Por: EFE
Actualizado: 9 de sept, 2026
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Vasco da Gama visita a Santa Fe este martes por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana.
Vasco da Gama visita a Santa Fe este martes por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana.
Foto oficial del Vasco da Gama

El club brasileño Vasco da Gama ha contratado al centrocampista argentino Alan Hernán Lescano, procedente del Argentinos Juniors, como nuevo refuerzo para la temporada 2026.

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Lescano, de 24 años, firmó contrato hasta diciembre de 2029 y vestirá la camiseta número 22 del equipo dirigido por el portugués Pedro Emanuel, según el comunicado divulgado este miércoles por el conjunto de Río de Janeiro.

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Nacido en San Carlos de Bolívar, Lescano inició su carrera profesional en Gimnasia de La Plata en 2022, antes de pasar a Argentinos Juniors en 2023, donde disputó 123 partidos, anotó 27 goles y dio nueve asistencias.

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En la actual temporada, el futbolista, quien es conocido como 'Pipa', anotó dos tantos en seis encuentros.

"Estoy muy feliz de llegar al Vasco da Gama. Sé que es un gran club, con una linda afición. Espero ser muy feliz con esta camiseta", señaló Lescano, citado en el comunicado.

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Pese a que el Vasco no divulgó el valor del fichaje, versiones de prensa indican que el club desembolsó unos 7 millones de dólares.

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Lescano es el tercer refuerzo del Vasco en la actual ventana de transferencias tras la contratación del lateral derecho Paulinho y el delantero argentino Facundo Colidio, en quienes el conjunto carioca apuesta para avanzar en el resto de una temporada en la que disputa la Copa Sudamericana, la Copa de Brasil y en la que lucha por salir de la zona de descenso en la liga.

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